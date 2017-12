Prophets of Rage, Megadeth, Ghost, Sick of it All y Paradise Lost se suman al Resurrection Fest 2018

Prophets of Rage, el supergrupo formado por miembros de Rage Against The Machine y las voces de Public Enemy y Cypress Hill, presentará su primer disco y, además, recordará todos los himnos de sus legendarias bandas.

Ghost son otro de los principales reclamos del festival. El gran Papa Emeritus y sus Nameless Ghouls pisarán por primera vez Viveiro y lo harán en una única fecha exclusiva para toda la Península, prometiendo una buena ceremonia para todos los feligreses resus.

Dave Mustaine y sus rejuvenecidos Megadeth volverán en 2018 tras ser cabezas de la edición de 2014. Hoy en día con el virtuoso Kiko Loureiro en el hacha y Dirk Verbeuren a la batería, presentando su último trabajo, Dystopia, e interpretando todos los clásicos.

Fieles a su cita con Viveiro cada cuatro años, Sick of it All volverán en 2018 tras estar en las ediciones de 2006, 2010 y 2014. También desde Reino Unido, Paradise Lost debutarán en el festival para presentar su último trabajo, Medusa, y recordar por qué son pioneros del death-doom.

A falta de unas "pocas últimas bandas", el cartel lo completan por ahora Wolves In The Throne Room, Eyehategod, Process of Guilt, Turnstile, Stray From The Path, Wolfbrigade, Authority Zero, Crystal Lake, Oni, Niña Coyote Eta Chico Tornado, Agoraphobia, Cuchillo de Fuego, Rise to Fall, Barbarian Prophecies, Golpe Radikal, Amenaza de Muerte, Vörtex y Noah Histeria.

Estos fichajes se suman a los ya confirmados de Kiss, Scorpions, Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Overkill, Alestorm, Exodus, Riot Propaganda, Zebrahead, Saint Vitus, Suffocation, God Is An Astronaut, Thy Art Is Murder, Cancer Bats, Evergreen Terrace, Stick To Your guns, The Qemists, Leprous, Voodoo Glow Skulls, Rise of the Northstar, Igorrr, Stoned Jesus, Monolord, The Lurking Fear, Rotten Sound, Jinjer y Harakiri For the Sky.

Completan la propuesta Get The Shot, Rolo Tomassi, Mars Red Sky, The Voynich Code, Nostromo, Imperial Jade, The Wizards, Sugus, Dawn Of The Maya, Teksuo, Trono de Sangre, Somas Cure, Bellako, Against The Waves, Malämmar, Ósserp, Ciconia, Aposento, Bloodhunter, Aathma, Ànteros, Santo Rostro, Boneflower, Los Montañeros de Kentucky y Pandemia.

Con más del 60 sesenta de abonos de tres días vendidos y con menos de 3.000 de entradas para viernes y otras tantas de sábado, "todo indica que se va a por otro sold-out".

