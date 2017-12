Los líderes de la UE acuerdan pasar a la segunda fase de negociación del 'brexit'

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países que permanecerán en la Unión Europea (UE) tras la salida del Reino Unido acordaron este viernes pasar a la segunda fase de la negociación sobre el "brexit", dedicada a la futura relación entre Bruselas y Londres.

"Los líderes de la UE acuerdan pasar a la segunda fase de las negociaciones del "brexit". Felicidades a la primera ministra Theresa May", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en Twitter.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may