La caída de las rupturas matrimoniales se mantiene, un 7,8% en el tercer trimestre 2017

Las separaciones y divorcios se redujeron un 7,8% en el tercer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2016, con lo que se mantienen los descensos de rupturas matrimoniales registrados este año, que entre abril y junio fueron del 10,3%.

Según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que fue del 16,3%, mientras que en las separaciones no consensuadas la reducción fue del 12,3%.

Respecto a los divorcios, que son la forma de disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas de divorcio de mutuo acuerdo representaron un 8,2% menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016; y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4% menos.

Entre julio y septiembre de 2017, las tasas más altas de disolución matrimonial se dieron en Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares, y la más baja se produjo en el País Vasco.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2017, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se dio en Canarias, con una tasa del 5,72; Comunitat Valenciana, con 5,67; Illes Balears, con 5,4; Andalucía, con 5,1; Cataluña, con 5,03; y Murcia, con 4,82.

Todas esas comunidades superaron la media nacional, que fue de 4,79; por el contrario, la tasa más baja, se produjo en el País Vasco, con 3,57.

También por debajo de la media, están Castilla y León con 3,77; Aragón, con 3,98; Navarra, con 4,2; Extremadura, con 4,32; Castilla-La Mancha, con 4,34; La Rioja, con 4,35; Galicia, con 4,37; Madrid, con 4,45, y Asturias, con 4,62.

Además, se registraron descensos en los procedimientos de modificación de medidas no consensuadas en los casos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales.

Se presentaron 6.385 solicitudes de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución interanual del 3,9%; 3.417 solicitudes de modificación de medidas consensuadas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 5,7% menos que el año anterior; y 5.362, no consensuadas, con un descenso interanual del 6,7%.

Respecto a las medidas consensuadas, se presentaron 2.082, un 5% más que en el trimestre del año anterior.