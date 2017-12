El mercado no puede competir con el súper: uno de cada seis puestos está cerrado

Los vendedores de los mercados de Barcelona tienen que luchar a diario para hacer valer la calidad de sus productos sobre la rapidez del 'sírvase usted mismo' de los supermercados y las persianas bajadas de los centenares de puestos que han perdido la batalla se encargan de recordárselo. Están cerradas un total de 419 tiendas de las 2.608 que hay en estos recintos municipales de venta de alimentos, lo que se traduce en un 16,1%, según datos de diciembre de 2016, los últimos disponibles, que ha facilitado el Ayuntamiento a 20minutos.

En los mercados que han sido remodelados, sin embargo, los puestos en desuso son pocos, un 1,6% (13 de 798). Esto, según fuentes municipales, "indica el acierto en la política de modernización para mantener su competitividad comercial". Pero los mercados que han sido rehabilitados son una minoría, 16, menos de la mitad de los 44 que hay en la ciudad.

En el extremo opuesto se sitúan los que no tienen a la vista un proyecto de mejoras, donde la tasa de tiendas cerradas se eleva hasta el 24,8% (80 de 323).

Entre medias, los que están en obras o tienen planes de reforma pendientes de ejecución (22,4%; 207 de 926), los mercados en espacios provisionales (19,2%, con 69 de 359 puestos con las persianas bajadas) y los que el Consistorio clasifica como "mercados en funcionamiento comercial ordinario", que son los que no se prevé reformar porque se considera que ya funcionan correctamente (15,5%; 28 de 180).

Desde el Ayuntamiento atribuyen el cierre de puestos a "dificultades en la oferta, diferentes en cada caso", pero los comerciantes apuntan a motivos más concretos. Los del mercado de Hostafrancs entrevistados por este diario, por ejemplo, echan la culpa, sobre todo, a la competencia de los supermercados, a la gran oferta de negocios de comestibles que existe en el barrio y a los elevados gastos a los que tienen que hacer frente para mantener sus tiendas abiertas.

"Hay mucha gente antigua que recuerda buenas épocas cuando no había tanta competencia. Ahora está muy diversificado", apunta Joaquim Mariné, mientras que Maria Helena Aguirre se queja de que "no se valora la calidad" que ofrecen, pese a que "es mejor que la del súper". "Si no hay clientela y no hay venta los puestos no se pueden mantener porque conllevan un gasto descomunal", añade.

Cierra el mercado de Núria

El mercado de Núria, en Ciutat Meridiana, es el más afectado por las problemáticas que describen los vendedores. Tiene solo un puesto abierto y un bar, por lo que el Ayuntamiento prevé cerrarlo tras las fiestas de Navidad.

Fuentes municipales explican que una parte del edificio se destinará a hacer "un equipamiento para el barrio" y que se "está en conversaciones" con los vecinos para dedicar también una zona a poner en marcha "un punto de abastecimiento".

Los comerciantes que quedan en Núria serán trasladados a otros mercados.

Los mercados con más tiendas vacías

Tras el de Núria, los mercados con más puestos cerrados de Barcelona son los de Vall d’Hebron (44,7%), Abaceria (44%), Sagrada Família (33,3%), Besòs (32,9%), Sant Andreu (31,9%), Montserrat (30,3%) y Hostafrancs (26,6%) –en la imagen–.

Los vendedores de Hostafrancs, con un 26,6% de puestos cerrados, piden soluciones

Anna Marrugat, 56 años, charcutera

"El problema es que hay muchas tiendas y supermercados antes de llegar al mercado. Ya que esto es municipal, el Ayuntamiento tendría que mirar un poco las licencias que da para abrir comercios alrededor".

Joaquim Mariné, 38 años, frutero

"No puede ser que haya puestos vacíos tanto tiempo. Si ven que el cierre de uno va a durar mucho, deberían darle usos provisionales que no requieran una gran inversión para que el mercado no se vea tan vacío".

Maria Helena Aguirre, 46 años, trabaja en un bar del mercado

"Necesitamos personas jóvenes, que son las que más comen, y muchas no pueden venir porque cerramos al mediodía y por la tarde la mitad no estamos porque no hay ventas suficientes para que salga a cuenta".

Rosa Maria Samper, 53 años, pollera

"Hay muchos puestos cerrados por la poca venta que hay y por los gastos e impuestos que conlleva tener una tienda. Que un viernes como hoy estemos así, con los brazos cruzados, hacía tiempo que no se veía".

