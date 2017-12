Mamoru Hosoda, considerado el nuevo Miyazaki, estrenará su nueva película en 2018

El director japonés de animación Mamoru Hosoda, considerado por la crítica "el nuevo Hayao Miyazaki", estrenará su nuevo filme, Mirai no Mirai (La Mirai del futuro), el 20 de julio de 2018 en los cines japoneses.

La película fue presentada en Tokio esta semana junto al primer anuncio y cartel promocionales en una rueda de prensa que contó con la presencia de Hosoda, quien destacó que la obra está inspirada en su experiencia como padre, confirmó hoy a Efe un portavoz de la productora nipona Toho.

Mirai, como se conocerá en el exterior -el término japonés de "futuro"-, cuenta la historia de Kun, un niño de 4 años al que sus padres dejan de prestar atención cuando nace su hermana, Mirai.

Kun empieza a sufrir situaciones en casa que nunca había vivido, pero entonces la versión adolescente de su hermana Mirai viaja desde el futuro para vivir junto a él una aventura extraordinaria.

Hacer que el protagonista fuera un niño tan pequeño "ha sido un gran desafío", dijo en el acto de presentación del miércoles Hosoda, quien busca "compartir una nueva visión del mundo a través de la mirada" de un infante de tan corta edad, algo "de lo que hay pocos ejemplos", según declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

El director de películas como La chica que saltaba a través del tiempo (The girl who leapt through time, 2006), Los niños lobo (Wolf children, 2012) y El niño y la bestia (The boy and the beast, 2015) contó que ha sido el trabajo que menos tiempo le ha llevado planificar y que durará unos 100 minutos.

El productor de la película, Yuichiro Saito, reveló por su parte que están recibiendo muchas ofertas para llevarla al extranjero y que ya tienen distribuidores en 57 países, incluida América Latina y España, donde el filme se estrenará de la mano de Sherlock Films en algún momento de 2018, anunció la compañía.