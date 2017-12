Julio de la Rosa: "Hay tantas maneras de hacer sexo como formas de amar"

Ganó un Goya con La isla mínima, empezó a tocar y cantar con El Hombre Burbuja, siguió en solitario, y cuatro años después de Pequeños trastornos sin importancia, Julio de la Rosa cierra la trilogía que empezó con La herida universal al publicar Hoy se celebra todo.

Con esa cercanía del inteligente, este músico, que ha sido capaz de no traicionarse y cantar lo que le ha dado la gana, nos recibe. Su nuevo trabajo tiene un nuevo tono, hay algo más 'blanco' en su música, pero la fuerza que lo ha llevado a conquistar al público es, si cabe, mayor, mejor, más fuerte.

La necesidad del amor, en pareja y en general, y la búsqueda desesperada por huir de la soledad, que es ese miedo absurdo e irracional que tenemos los seres humanos. Como el miedo a la oscuridad.

"Si nos conformamos con cualquier amor", canta usted, ¿qué pasa?

Que el amor hace daño si se lo das a cualquiera y no deja de ser parte del miedo a envejecer solo. Cuando cumples años y no te ves en pareja, te asustas. Pequeños trastornos sin importancia era un disco que plasmaba la desesperación frente a esos miedos. Lo convertí en 10 canciones de relaciones en las que uno de los dos tiene un trastorno de la personalidad.

¿Da miedo escribir como en este disco algo más alegre?

Antes decía que la alegría se vive, no se recita, pero de pronto también la recito. Y sí, al final lo he mirado con más lupa porque da más miedo caer en lo ñoño.

¿Y temor personal a ese "me va bien"?

Hace mucho decidí que estaba todo perdido.

¿A todos los niveles?

Sí, en el personal y en el profesional. Cuando haces música y no llega donde crees que deben llegar tus canciones, y te ves solo en el coche recorriendo todos los garitos de España, dices: "¿Esto va de la búsqueda del éxito o la creación?". Y me fui por ahí: si está todo perdido, haré lo que me gusta. Y hago concesiones.

Si está todo perdido, entonces haré lo que me gusta¿Seguro?

Muchas, y por eso me gusta tanto hacer bandas sonoras, porque me permite cosas que una canción no.

¿Se esperaba el Goya por La isla mínima?

Mi mayor preocupación era: "Espero no ser el único de todo el equipo al que no le den un Goya".

"No me pongas la tele después de cenar, por favor": ¿lo ha pedido muchas veces?

Es que me sigo indignando por muchas cosas. El amor es la trinchera desde la que podemos reconstruir esta sociedad.

Cuando habla de amor y deseo, habitual en su música, ¿qué parte da a cada cual?

Hay muchas maneras de hacer el sexo, tantas como de amar. Eso le doy. Y se van sucediendo en tu vida. Pasas por etapas macarras y otras más tiernas. Y, sí, a veces he sido un aventurero romántico.

¿Qué es eso?

Meterte en jardines, jugársela. Te la juegas porque tienes ansia por la vida, y acabas metiéndote en jardines, de los que se sale. Al final todo se cura. ¿Por qué nadie nos explicó que es necesario pasar por no sé cuántos infiernos románticos para llegar a alguna parte en la que estás a gusto?