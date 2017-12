Chaves y Griñán llegan por separado a la Audiencia de Sevilla  en la primera sesión del juicio de los ERE

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han llegado este miércoles por separado y sin hacer declaraciones a los medios de comunicación a la Audiencia Provincial de Sevilla para participar en el primer juicio del caso de los ERE, en el que se juzga la supuesta creación de un procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en un montante de 741 millones de euros.

Chaves ha llegado sobre los 09,37 horas acompañado por su abogado, mientras que Griñán ha hecho lo propio apenas un minuto después rodeados de un amplio despliegue de medios de comunicación acreditados.

Griñán ha señalado a su llegada a la Audiencia Provicial que se encuentra "tranquilo"Ambos se han dirigido con rapidez a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde está previsto el inicio del juicio a partir de las 10.00 horas. Griñán se ha dirigido a los medios allí congregados para limitarse a señalar que está "tranquilo" pero "no va a hablar".

Previamente habían llegado otros acusados como el exvicepresidente y exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la exconsejera andaluza de Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que han compartido coche para desplazarse a la Audiencia de Sevilla, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo o el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.

Guerrero, con "mucho frío"

Después de los expresidentes han llegado a la Audiencia otros acusados como los exconsejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que ha saludado a los periodistas a la entrada y ha comentado que tiene "mucho frío", ya que la ciudad registra una temperatura matinal de seis grados.

La vista oral comenzará este miércoles, a las 10,00 horas, con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, que está previsto que se prolonguen también el jueves y el viernes, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

En el estrado, y además del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.

El tribunal estará formado por los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle Peña, que será el magistrado ponente después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado como ponente del juicio.

22 acusados, en el banquillo

"Tengo mucho frío", ha señalado a su llegada Guerrero, uno de los principales acusadosLos acusados, además de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.