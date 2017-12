Morre unha muller atropelada por un camión en Ordes (A Coruña)

Varios particulares contactaron co 112 Galicia para dar conta do ocorrido sobre as 16,15 horas. Indicaban que o vehículo implicado continuaba no lugar.

A partir de aí, o 112 Galicia informou do sucedido ao 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Ordes, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do atropelo, os profesionais sanitarios confirmaron o falecemento da muller.

Noutra orde de cousas, este martes dúas persoas resultaron feridas sobre as 13,30 horas nun accidente de tráfico en Vimianzo (A Coruña), na DP-9206, entre os puntos quilométricos 1 e 2.

