Colau: "Pérez-Reverte debería pedir disculpas a las víctimas de bullying"

La figura de Arturo Pérez-Reverte siempre va ligada a la polémica. La última se remonta al sábado, cuando, en el plató de La Sexta Noche, vertió unas declaraciones sobre el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián que desataron la reacción de varios políticos. "A Rufián le pegaban en el colegio o temía que le pegaran y de ahí salen sus conductas posteriores", dijo para explicar las trifulcas habituales que mantienen en Twitter. "La verdad es que no, pero en cualquier caso, hay que ser muy miserable para frivolizar así el bullying", respondía poco después Rufián.

Dos días después de aquel encontronazo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se unía a la disputa a golpe de tuit. "Discrepo en muchas cosas con Rufián, pero en esto tiene todo mi apoyo: Pérez-Reverte debería pedir disculpas a las víctimas de bullying", escribía en la madrugada del martes Colau, una reacción que ha recibido más de 3 millones de me gustas.

Discrepo en muchas cosas con @gabrielrufian pero en esto tiene todo mi apoyo: Pérez-Reverte debería pedir disculpas a víctimas de bullying https://t.co/z3OY8cJ4LD — Ada Colau (@AdaColau) 11 de diciembre de 2017

Pérez-Reverte no tardó en responder a ambos y fue entonces cuando se enzarzó con ambos: "Váyase a hacer demagogia barata a otra parte, señora. A usted nadie le ha dado pandereta en esta fiesta. A mí no me utilice para sus basuritas político-folklóricas".

Colau ha entrado al trapo y ha respondido lo siguiente: "No entiendo su agresividad. Un hombre culto como usted debería sentirse interpelado por reflexiones como esta". Reverte volvió a la carga enseguida, después de que el diputado David Bravo también dejara clara su opinión. "Una mujer inculta como usted (y además con escasa comprensión audiovisual, si es que vio la entrevista, que lo dudo), debería reservar sus demagogias cuters para Sálvame y para su turbio negocio político. Ahí le rentan más", sostuvo el escritor.

La alcaldesa no ha vuelto a pronunciarse al respecto, no así Rufián: "Arturo, se trata de acabar con el bullying, no de ir buscando nuevas víctimas. Cálmate un poco, machote". El escritor ha colgado en Twiter una imagen con texto bajo el título "Cagaditas de rata en el arroz del acoso escolar. Para Ada Colau Gabriel Rufián y sus portadores de botijo". En el comentario, insiste en sus sospechas sobre Rufián, denuncia que a algunos niños no nacionalistas los acosan en algunos colegios catalanes y manda a "hacer puñetas" a quienes quieren "sacar punta al asunto del acoso escolar".

"O para que lo entienda mejor la alcaldesa Colau (que la noche de la entrevista no pudo verla porque estaba desnudando su corazón en Sálvame Deluxe), anar-se' a fer punyetes", concluye el escritor.