Denuncian "colapso" en urxencias do Chuac e a xerencia asegura que "a calidade asistencial" está "garantida"

A Comisión de Centro do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) denunciou a existencia de "colapso" en urxencias, con "uns 50 pacientes á espera de cama" nesta xornada. Mentres, a Xerencia de Xestión Integrada da área da Coruña nega "improvisación" e di que "a calidade asistencial está garantida".

Nun comunicado, a Comisión de Centro do Chuac sinala que os pacientes se atopan "en padiolas e cadeiras de roda nos corredores, vulnerándose dereitos básicos como son a protección á intimidade e a confidencialidade".

Ademais, culpa a "os recortes e improvisación" da Xerencia da área sanitaria da Coruña da situación "de saturación permanente que se vive no servizo de Urxencias". Así, apunta que o "colapso" do servizo é un feito "recorrente todos os invernos" .

Respecto diso, sinala que cando piden explicacións vincúlanse os casos en Urxencias co "pico da gripe". Con todo, por parte da Comisión entenden que a Xerencia "debería ter previsto as medidas" para evitar que as Urxencias cheguen "a unha situación tan crítica como a actual".

PLAN DE CONTINXENCIA

"Están xa instaurados até tres corredores para a atención dos pacientes e destinouse persoal de enfermaría específico para estes postos, mobilizado doutros servizos básicos, normalizando así que os pacientes atópense nos corredores", denuncian.

Por iso, esixen "un plan de continxencia urxente para dispor de camas para ingresar aos pacientes". Pola súa banda, a Xerencia de Xestión Integrada admite un "aumento da patoloxía respiratoria e a descompensación dos pacientes en patoloxías crónicas".

Con todo, insiste en que xa hai un plan de contixencia ante a chegada da gripe. Tamén rexeita "recortes ou improvisación" e engade que "a calidade asistencial" está "garantida".

Por outra banda, explica que "desde a semana pasada, están operativas o 100% das camas de todos os centros que compoñen o Chuac, reforzando o persoal médico e de enfermaría tanto en medicamento interno como en urxencias".

Así mesmo, indica que este luns o número de urxencias atendidas no hospital foi de 385, case un 15% máis do habitual".

SITUACIÓN NO CHUS

No caso do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), o presidente da Comisión de Centro, Camilo Agulleiro, asegurou que no seu caso non pode falarse de "colapso", aínda que sinalou que as urxencias necesitan "máis espazo" para os pacientes.

Aínda que explicou que se pon a disposición das pacientes camas da planta de Medicamento Interno do Hospital Gil Casares cando é necesario, insistiu en que "todos os pacientes necesitan intimidade".

En canto á situación no CHUS, indicou que nesta xornada eran 19 os pacientes en urxencias pendentes de ingreso. Mentres, segundo a páxina web do hospital e de acordo co dato publicado ás 8,00 horas, os enfermos atendidos nas últimas 24 horas en urxencias eran 459 persoas.

Por parte desta xerencia precisouse que a afluencia estes días "mantense estable", aínda que se incrementaron "lixeiramente os pacientes con necesidades de ingreso debido a problemas respiratorios".

Tamén explican que a coincidencia con días festivos a pasada semana reduciu "o número de altas diarias e propiciou que, puntualmente, utilizásense estes días camas do hospital anexo ao Clínico", o Gil Casares. Segundo os datos achegados, están ocupadas 18 das 42 dispoñibles nesta área.

