Romeo Santos: "Los artistas no sentimos todo lo que decimos"

Romeo Santos vuelve tras un periodo de «desintoxicación» de la música con Gold, un disco que refleja la época dorada de su carrera. Uno de sus singles logró destronar a Despacito, un tema que ha despertado de nuevo el interés por los artistas latinos. Con todo, el cantante asegura que el auge de este género no es solo puntual, sino que viene para quedarse.

Gold es su primer disco después de Fórmula Vol.2, en 2014. ¿Ha sido un tiempo de respiro?

Siempre me gusta desintoxicarme, musicalmente hablando. Estuve de gira con Fórmula Vol.2 como casi 3 años y quería tomarme mi tiempo en el proceso de esta grabación. Yo incluso iba a demorarme más, pero la musa me llegó y me entraron las ganas de empezar a grabar.

¿El nombre se debe a que ha llegado la época dorada de su trayectoria?

Si, tiene muchos significados. Tampoco quise alejarme demasiado del concepto de Fórmula Vol. 1 y Vol.2. Pero el nombre viene cuando, al grabar, uno de los técnicos escuchó un sol de guitarra y dijo: "That's a golden touch".

¿Qué sintió cuando Imitadora superó por un momento a Despacito?

Creo que, cuando tienes un himno como Despacito, siempre van a esperar a ver cuál es esa canción que va a superarla y colocarse como número uno. Pero pienso que el éxito de Despacito nos ayuda a todos. Los latinos debemos sentirnos orgullosos.

¿Cree que ahora estamos viviendo el gran momento de los artistas latinos en la música?

Cuando hay un éxito tan rotundo como el de Fonsi, hay personas que sienten que ahora es su momento. Pero los latinos hemos estado aquí durante décadas, lo que pasa es que las generaciones van cambiando. Ahora predomina el mundo urbano, pero lo latino siempre tiene un sabor que no pasa de moda.

La huella de Fonsi en la música latina

Los mayores hits de cantantes como Enrique Iglesias, Shakira, Maluma, Marc Anthony...han subido casi siempre en momentos puntuales o como 'canciones del verano'. ¿Los temas de autores latinos son solo 'éxitos del momento'?

Para ser sincero, yo me incluyo en la lista de artistas que han tenido canciones que pueden percibirse como 'canciones del momento'. Quizá he tenido temas que no dejan de ser clásicos, pero también algunos que ni yo mismo quiero volver a escuchar porque en su momento quizá fue pegajosa y, aunque puedo seguir interpretándolas en directo, es la gente la que decide. Eso de decir que una canción es solo una moda es algo muy subjetivo. Yo siento que hay canciones que perduran, sobre todo si hablan de amor.

Una vez dijo: "Solo soy un latino que está muy americanizado". ¿Cree que es esto lo que ha pasado con la música de orígenes latinos?

No puedes escaparte de esas raíces. Pero cuando un latino invita a otro artista americano a colaborar con él y a entrar en su mundo musical, con su cultura, es algo hermoso. Algunas personas creen que esto es nuevo, pero siempre ha sido así. Hay artistas que quieren ser crossover, otros queremos que nuestro género tenga más crecimiento.

¿La bachata es posible sin el amor?

Es que le va como anillo al dedo. En mi caso siempre he tratado de desviarme un poco y no sonar tan repetitivo, porque a una mujer se le puede enamorar de mil formas. Entonces, si te quiero decir «mi amor, regresa porque te amo» o si quiero llevarte a la cama, trato de hacerlo de una manera más creativa. No todo es sexo y nosotros como compositores tenemos que ser versátiles.

¿Son los temas sexuales y encendidos lo único que triunfa en los géneros latinos?

No. Por ejemplo, recuerdo algunas canciones mías anteriores que han tenido éxito y halaban de temas sociales, como Hermanita (sobre la violencia de género), No tiene la culpa (sobre el bullying) o No lo perdona Dios (sobre el antiaborto). Trato de componer sobre cosas que conecten. No todo tiene que ser sexo y como compositores debemos aprender a ser versátiles.

Siempre ha dicho que en EE UU cuando usted se inició en la bachata este era un estilo desplazado. ¿Cree que ahora es un género mejor valorado?

Definitivamente. Era un género muy rechazado y me siento responsable de haber cambiado un poco esa percepción. Cuando la juventud escucha un tipo de música es porque se sienten identificados con el artista y los sellos saben que eso funciona. Creo que es lo que está pasando con el trap o el reguetón, porque visten y hablan como ellos.

Actores sobre el escenario

¿Qué opina sobre los que ven los éxitos del reguetón como letras machistas?

Seria de doble moral decir que no lo son cuando yo tengo canciones que también incitan al sexo. Pero creo que los que se ofenden con ciertas letras tiene que verlo como a un actor. Tú dices que te encantó Denzel Washington haciendo de bueno, pero si luego hace de malo, ¿te vas a ofender? Nosotros somos intérpretes y no todo lo que decimos lo sentimos, pero la gente se lo toma muy personal. Yo lo que no promuevo son canciones que inciten a la violencia contra la mujer o que la denigre. Pero en temas como 4 babys, se ofende aunque ellas quieren ser su baby.

Usted habla de sexo, pero eso es algo independiente a los temas que hablan de denigrar a la mujer.

Yo tengo canciones de todo: de lo bonito y lo malo del amor. Pero también del sexo y de lo bonito que es esa sensación, por lo que creo que cuando a alguien no le gusta una canción por su contenido, no tiene que escucharlo. Tenemos que respetar la libertad de expresión.

Le ofrecieron colaborar con Julio Iglesias, de quien se declara fan, y, a la hora de escribir la canción de 'El Amigo', se le ocurre hacer una 'oda a su pene'. ¿Cómo fue eso?

Me propusieron participar con él para versionar sus grandes éxitos y yo siempre he temido esto porque la gente no quiere que toquen algo para ellos perfecto. Pero yo tenía otra idea y quería hacer algo inédito. Le envié la canción a Julio sin decirle de qué trataba. El éxito del tema se debió a que trate el tema de una forma sutil y subliminal. Cuando se enteró sentí un poco de miedo, pero sentí alivio cuando me dijo: "eres un genio". Es algo que contaré a mis nietos.