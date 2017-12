Cifuentes apoya a Pablo Casado como aspirante a alcalde de Madrid: "Es un buen candidato"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha respaldado la posible candidatura de Pablo Casado, vicesecretario general del PP, a alcalde de Madrid de cara a los comicios municipales que se celebrarán en mayo de 2019.

Cifuentes, en una entrevista en esRadio, se ha mostrado convencida de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, le preguntará por su opinión antes de tomar la decisión de quién será el candidato del PP y ha recalcado que Pablo Casado "es un buen candidato".

La presidenta del PP de Madrid ha precisado que "lógicamente" el candidato a la ciudad de Madrid lo decidirá la cúpula nacional que preside Rajoy, como marcan los estatutos del partido, pero se muestra convencida de que el líder del PP le preguntará por su preferencia (favorable a Casado). De hecho, tal como adelantó 20minutos, la apuesta de Génova para la alcaldía era Pablo Casado.

Según ha asegurado Cifuentes, el nombre del candidato de los populares no se sabrá hasta finales de 2018 o principios de 2019. Respecto a cuál tiene que ser el perfil del candidato, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que, en su opinión, tiene que ser una "persona conocida" y "potente", puesto que no se puede "empezar de cero en Madrid", condiciones que cumpliría Casado.

Cifuentes también ha asegurado que no pretende hablar mucho de Pablo Casado porque no quiere perjudicarle. "En estos momentos sacar el nombre de alguien, me da la impresión a mí, que es quemarlo. Yo creo que Pablo sería un buen candidato pero también creo ahora mismo en el PP hay algunos candidatos y candidatas que también podrían ser buenos", ha apostillado.

Méndez de Vigo, otra opción

De hecho, fuentes del PP no descartan que, finalmente, Rajoy pudiera apostar por un candidato de "más experiencia política" como el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, con Pablo Casado de número dos o tres de la candidatura municipal. De hecho, en Génova consideran que la "recuperación" del Ayuntamiento de Madrid será "un objetivo prioritario" para el PP en los comicios municipales de 2019.