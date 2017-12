Vacían el lago de la Casa de Campo para limpiarlo y repoblarlo con peces autóctonos

El Ayuntamiento de Madrid inicia este martes las obras de restauración del muro del vaso del lago de la Casa de Campo que consiste en el vaciado y limpieza del mismo, y la construcción de un nuevo muro de contención, según han informado fuentes de la Delegación de Medio Ambiente.

Aprovechando la actuación de renovación de muros, se quiere llevar a cabo una intervención paisajística que pretende identificar los elementos característicos de las distintas zonas del lago, potenciándolos y ordenándolos a través de un proyecto integral que tiene el itinerario alrededor del lago como hilo conductor.

Las obras se deben a "graves" desperfectos en la instalación, como los derrumbamientos de parte del muro perimetral, que han llegado a erosionar el terreno natural dejando al descubierto las raíces de los árboles próximos al agua. También se han detectado roturas y un alto grado de oxidación en las diferentes barandillas que rodean la instalación lacustre.

La actuación tiene un presupuesto de 2,6 millones de euros y una duración de 10 meses, con una etapa previa de dos meses correspondiente a la redacción del proyecto de construcción y una segunda fase de ocho meses dedicada a la ejecución de las obras.

Los criterios de intervención paisajística buscan una integración a través del acondicionamiento del itinerario perimetral con nueva pavimentación y mejoras en la accesibilidad; además de potenciar el carácter y usos de cada una de las zonas del lago, diferenciándolas y dotándolas de una identidad propia.

Así, según el Ayuntamiento, se aprovechará mejor la zona de pradera del lago y se adecuará el área del estanque junto a los restaurantes para reforzar su uso estancial, con un mirador y bancos corridos.

Para la rehabilitación del lago, se construirán dos tipos de muro, uno de escollera con bloque de granito en gran parte del perímetro del lago y otro estético de hormigón en la zona del embarcadero. Una vez concluidas las obras, para el llenado del estanque se procurará utilizar recursos hidráulicos alternativos al uso del agua potable.

Protección de la fauna

Previamente al inicio del proyecto, el Ayuntamiento, "consciente de la problemática del vaciado del lago", llevó a cabo un estudio de su fauna piscícola, gracias al cual se detectó la presencia de carpas -común y royal-; carpín; percasol y gambusia, todos ellos especies invasoras.

No obstante, no se descarta la presencia de ejemplares autóctonos, no registrados. El estudio estimó una biomasa de 6,5 toneladas de peces.

Las especies catalogadas como "exóticas o invasoras" tendrán que ser sacrificadas y tratadas como resto de animales por un gestor autorizado conforme a la legislación vigente, Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y al Real Decreto 630/2013. Por su parte, las especies autóctonas que se pudieran encontrar se trasladarán y soltarán en el río Manzanares.

Una vez rehabilitado el vaso y los muros del lago, se procederá a una repoblación gradual del mismo con especies autóctonas.

Bien de interés cultural

El lago ocupa una superficie de 80.150 metros cuadrados (82.000 si se incluyen el entorno y los caminos afectados por las obras) con un volumen de 158.637,41 metros cúbicos de agua y una profundidad que varía desde 4,50 metros de máxima hasta 1,20 metros de mínima. Su perímetro tiene una longitud de 1.370 metros.

"El proyecto de restauración ha tenido en cuenta la importancia histórica y patrimonial del entorno del Lago de la Casa de Campo, catalogado como Bien de Interés cultural en la categoría de Sitio Histórico. De tal manera que se puede asegurar que las actuaciones planificadas no supondrán ninguna alteración de los elementos patrimoniales, respetando su integridad en todo momento", ha indicado el Consistorio.

El Lago de la Casa de Campo se encuentra ubicado en el parque del mismo nombre, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI como Real Sitio. En 1948, la propiedad del parque es cedida a Patrimonio Nacional, aunque el Ayuntamiento de Madrid disfruta del usufructo. Años más tarde, en 1952, la Casa de Campo se declara Monte de Utilidad Pública. Finalmente, el 5 de octubre de 1970 la propiedad del Parque queda registrada a nombre del Ayuntamiento de Madrid.

En los últimos diez años se han realizado varias tareas de reparación

Hasta los años 80 persisten muros de fábrica perimetrales que fueron construidos en diversos periodos de su historia. La variedad constructiva es múltiple, habiendo sido ejecutados en su mayoría mediante muros con ladrillo macizo recibidos con mortero de cemento, y alturas variables entre 1,2 y 2 metros.

En 1982 se realizaron obras de limpieza del lago, impermeabilización e integración ambiental, y se construyó la depuradora. En esta reforma se ejecutó una losa de hormigón en el vaso con pendiente continua hacia el centro del mismo donde se ubica el canal de recogida y desagüe. Perimetralmente se rehabilitaron muros existentes y ejecutaron nuevos muros de hormigón y ladrillo.

En el año 1995 se produjo un desbordamiento del lago provocado por la aportación de caudales del arroyo Meaques generando daños abajo del mismo. A la vista de la ausencia de capacidad del desagüe existente, el Ayuntamiento de Madrid ejecutó la construcción de un aliviadero nuevo y la construcción de un colector que conecta con el río Manzanares.

Desde 1995 hasta 2015 solo se realizaron obras propias de conservación y mantenimiento sin afectar a la estructura de los muros del lago. Los trabajos se centraron fundamentalmente en operaciones de explotación, conservación, mantenimiento y rehabilitación.

