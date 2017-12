La UE rechaza la idea de Netanyahu de imitar a EE UU y enviar embajadas a Jerusalén

La Unión Europea (UE) rechaza la sugerencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de trasladar sus embajadas a Jerusalén y reconocerlo así como capital del Estado de Israel, como ha hecho Estados Unidos.

"Sé que Netanyahu espera que otros sigan la decisión de (el presidente estadounidense, Donald) Trump de trasladar sus embajadas a Jerusalén. Puede mantener sus aspiraciones para otros, porque del lado de la UE y sus Estados miembros, esta decisión no llegará", zanjó la alta representante de la UE, Federica Mogherini, en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros comunitarios.

Antes de su reunión, los ministros recibieron a Netanyahu para un desayuno informal que se prolongó cerca de dos horas, en la primera visita de un primer ministro israelí a las instituciones comunitarias en Bruselas en 22 años.

El objetivo era abordar la relación bilateral y el futuro del proceso de paz tras el anuncio de EEUU sobre Jerusalén y Netanyahu fue tajante ante la prensa a su llegada: "Creo que todos o la mayor parte de los países europeos trasladarán sus embajadas a Jerusalén, reconocerán que es la capital de Israel y se implicarán de forma clara con nosotros en seguridad, prosperidad y paz", dijo.

Aunque reconoció que todavía "no tenemos un acuerdo" al respecto, auguró que "esto es lo que pasará en el futuro".

En cambio, Mogherini hizo hincapié en que el líder israelí pudo escuchar de los Veintiocho "muy consolidada y unida" sobre que "la única solución realista y viable" es la de dos Estados, el de Israel y Palestina, con Jerusalén como capital de ambos según sus fronteras delineadas en 1967.

"La UE seguirá respetando el consenso internacional sobre Jerusalén hasta que el estatuto final de la ciudad sea resuelto mediante negociaciones directas de las dos partes. Fue un claro y unido mensaje", declaró.

La de Netanyahu es la primera visita de un primer ministro israelí a las instituciones comunitarias en Bruselas en 22 años Netanyahu, por su parte, afirmó que Trump "ha puesto claramente los hechos sobre la mesa: la paz se basa en la realidad, el hecho de que Jerusalén es la capital de Israel".

Lamentó que, a pesar de "tender la mano" a los palestinos en busca de la paz "durante cien años", los israelíes "hemos sido atacados constantemente, no por uno u otro trozo de territorio sino por cualquier territorio que fuera un Estado, una nación-Estado para el pueblo judío".

Mogherini condenó ante Netanyahu la violencia contra judíos, "incluido en Europa", así como contra Israel y ciudadanos israelíes, pero alertó de que el anuncio de EE UU "podría abrir más espacio para las fuerzas radicales de todas las partes y en la región".

"Ahora tenemos que unir fuerzas, las fuerzas de la razón y las determinadas a encontrar una solución", pidió.

Netanyahu también pidió "dar una oportunidad a la paz" que en su opinión la decisión de EE UU ha abierto, a la espera de conocer una nueva propuesta estadounidense "en camino" para relanzar el proceso.

Mogherini reconoció que "no hay ninguna iniciativa de paz, ningún intento de restablecer las conversaciones de paz entre palestinos e israelíes, que pueda ocurrir sin la implicación de EEUU". Habló de la "preocupación" de la UE "compartida" con el propio EE UU e Israel sobre que "no queremos ver a una Administración estadounidense desacreditada en lo que se refiere a las negociaciones en Oriente Medio".

En cambio, instó a ese país a descartar la "ilusión" de que sólo una propuesta suya puede resultar exitosa, ya que el proceso debe ser "acompañado" a nivel internacional y regional.

Lo que negó la política italiana -frente a la petición hoy del ministro francés, Jean-Yves Le Drian, de que la Unión tome la iniciativa- es que la UE esté preparando una propuesta alternativa a EEUU: "No estamos buscando multiplicar iniciativas, sino desempeñar totalmente nuestro papel, como siempre, como un poder determinado, racional, cooperativo, de confianza, predecible".

"No he oído de nadie y no sólo en la última semana, sino en las últimas décadas, ninguna otra idea que la de los dos Estados para preservar la seguridad israelí; los palestinos necesitan tener su propio país, su propia autoridad", concluyó.

Bombardeo a Hamás

El Ejército israelí bombardeó de madrugada de posiciones del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de proyectiles hacia Israel por las milicias palestinas, informó un comunicado militar. "En respuesta al proyectil disparado hacia Israel, un tanque del Ejército y la aviación israelí alcanzaron puestos militares de Hamás en el norte de la Franja", confirmó la nota.

El proyectil lanzado alrededor de las 23.30 (20.30 GMT) disparó las alarmas antiaéreas en varias comunidades de la ciudad de Ashkelon y del Consejo Regional de Ashkelon, y fue interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.

Desde que el presidente de EE UU se refiriera el miércoles a Jerusalén como la capital de Israel, las milicias palestinas han lanzado varios proyectiles desde Gaza que el Ejército ha respondido con bombardeos de represalia sobre objetivos del movimiento islamista, que controla el enclave desde hace una década.