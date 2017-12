'Mad, un pequeño gran planeta': el presente de la ilustración infantil en España

Por cuarto año consecutivo y aprovechando las fechas navideñas el espacio Mad is Mad de Madrid dedica una exposición a la ilustración infantil. La muestra, titulada Mad, un pequeño gran planeta 4, acoge el trabajo de seis artistas -Leire Salabarria, José Fragoso, Juan Vidaurre, María Ramos, Cecilia Moreno y Raquel Díaz Reguera, más Narval como editorial invitada- y se puede visitar hasta el próximo 18 de enero.

José Fragoso es un ilustrador madrileño que actualmente vive en Chicago. Trabaja como ilustrador de la productora Picture Farm Production de Brooklyn en Nueva York, y también es profesor en los Institutos Cervantes de Nueva York y Chicago. Acaba de publicar en Narval Editores La increíblemente alucinante historia de Marcial, el niño normal y el próximo año verá la luz en la misma editorial Mi voz, publicado por la fundación Think Equal como parte de su currículo educativo en 15 países. A Mad is Mad trae los dibujos originales de su libro Manny, The Manta Ray, con textos de Jon Cox y publicado por Think Equal este mismo año.

Por su parte, María Ramos se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y se especializó en ilustración en el IED de Madrid. Su trabajo se centra en la creación de cómics y libros infantiles como Super-Elo no tiene miedo a la oscuridad, Colorines, Croak Roll o Madrid for kids.

Juan Vidaurre trabaja desde hace más de 15 años con proyectos de diseño editorial, identidad corporativa e ilustración. En 2008 su trabajo representó a España en la I Bienal Iberoamericana del Diseño. Tiene más de diez libros publicados en editoriales como Kalandraka, Editorial Sinsentido, El Jinete Azul, Anaya y Chucherías de arte.

Licenciada en Bellas Artes en la Universidad de Bilbao, Leire Salaberria presenta en la galería uno de sus últimos trabajos para el libro Protagonistas de la aventura más grande del planeta, escrito por diez profesores, promovido por Ecoembes para promocionar el hábito del reciclaje y publicado por Planeta. Las ilustraciones de este libro se venderán a un precio simbólico de 5 euros que se destinarán a la ONG Aldeas Infantiles.

Dedicada especialmente al mundo editorial, en 2011 ganó el premio Rtxepare de álbum ilustrado y hasta la fecha ha publicado una veintena de libros. Con Dónde está Tomás recibió el Premio Cuatrogatos 2017 y la Medalla Colibrí 2016.

La madrileña Cecilia Moreno estudió Bellas Artes y ha trabajado con editoriales como Edelvives, Santillana, A buen paso y Tres Abejas.

Por último, el trabajo de la sevillana Raquel Díaz Reguera. Publicó su primer álbum ilustrado ¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa? en el año 2010 y hasta la fecha acumula 33 títulos como Catálogo de besos o Un día de pasos alegres.