Un centenar de pasajeros de un vuelo Oporto-Madrid, "olvidados" en el aeropuerto Sá Carneiro

En torno a un centenar de pasajeros de un vuelo Oporto-Madrid operado por la compañía portuguesa TAP llevan un día esperando a ser reubicados en otro avión o medio de transporte terrestre después de que este domingo por la noche cancelaran su vuelo en el aeropuerto Francisco Sá Carneiro. "Estamos dejados de la mano de Dios. No sabemos si mañana vamos a poder salir de aquí, estamos incomunicados y sin ningún tipo de información", cuenta a 20minutos Elena, una de las afectadas.

El vuelo, que debía salir a las 20.15 h de Oporto, sufrió una serie de retrasos hasta que a las 23.00 h lo cancelaron "por problemas operacionales". "Estuvimos cinco horas haciendo cola a las 4.00 h de la mañana para poner una reclamación. Nos pusieron un autobús a un hotel y no nos dieron ni de cenar", denuncia esta pasajera, que añade que muchos viajeros tenían que trabajar este lunes y han tenido que llamar sus respectivas empresas para informar de lo ocurrido.

Un día después, siguen sin noticias sobre qué va a pasar con ellos. "Nadie de TAP nos ha dicho nada, hoy nos han vendido que el problema de ayer era por la meteorología para no poder reclamar", explica Elena, que insiste en que mientras este domingo esperaban en la terminal vieron cómo salían y aterrizaban aviones.

Los pasajeros afectados denuncian además que la compañía no les haya ofrecido la alternativa de desplazarse por carretera hasta Madrid. "Ayer había a la misma hora un vuelo de Oporto a Madrid con Ryanair que también se canceló y les pusieron un autobús", indica Elena.

20minutos ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la aerolínea. En Twitter, TAP ha respondido con el mismo mensaje a varios pasajeros que, indignados, se quejaban de la desinformación que había respecto a la cancelación de su vuelo y de la falta de alternativas que les daba la compañía: "Estamos hablando con vosotros desde hace horas y no nos ponéis vuelo, no nos ponéis tren porque no tenéis convenio con las compañías, no nos ponéis un autocar", decía una usuaria en Twitter. "Nos hemos puesto en contacto y no nos dan ninguna solución, solo respuestas evasivas, somos más de 100 pasajeros intentando volver a casa, algunos con niños pequeños", respondía a la aerolínea otra pasajera afectada.

Ya nos hemos puesto en contacto y no nos dan ninguna solución, sólo respuestas evasivas somos más de 100 pasajeros intentando volver a casa, algunos con niños pequeños. Que esto se podía haber solucionado anoche sacando una tripulación de imaginaria que para eso están. — Kamy (@KamyTristan) 11 de diciembre de 2017

