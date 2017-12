Feijóo defiende acordar "unas reglas básicas" antes de cualquier reforma constitucional o revisión de la financiación

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes, ante cualquier reforma constitucional o de la financiación autonómica, es necesario antes "acordar unas reglas básicas" que garanticen que se tienen en cuenta "los intereses de los 47 millones de españoles y no de uno o de 17 territorios".

Durante la presentación del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en el desayuno informativo organizado por Nueva Economomía Fórum-Tribuna Galicia, el presidente gallego ha reiterado que él aboga por "perfeccionar" los "instrumentos de convivencia" en España, pero rechaza que se haga "a costa de cuestionar en su conjunto" el modelo actual.

"Y menos antes de acordar unas reglas básicas en cualquier nación que respete al conjunto de los ciudadanos", ha agregado y, a modo de ejemplo, ha recordado que en 2009 "se hizo un modelo de financiación ad hoc para Cataluña". "Y mira para lo que ha servido", ha esgrimido.

Por ello, ha defendido la necesidad de "trabajar con luces largas" y "sabiendo" que las decisiones sobre asuntos "de tanta importancia" como la reforma de la Carta Magna o la revisión del modelo de financiación no deben tomarse "con base en los intereses de uno o de 17 territorios". "Sino de los 47 millones de españoles que somos hoy y de los que seremos en el futuro", ha contrapuesto.

No en vano, Feijóo ha aprovechado la presentación de Puy, cuyo talante político y vocación de servicio público ha situado en el polo opuesto del "cortoplacismo", para prevenir contra la "política efectista que persigue resultados inmediatos". De hecho, se ha mostrado convencido de que "muchos de los grandes problemas del país derivan de la tendencia narcisista que no piensa en una visión de conjunto ni de futuro".

Como ejemplo, ha subrayado que "las tres grandes amenazas" que sufrió España en la última década derivan de este tipo de actitudes antes de mencionar la crisis económica, el "crecimiento del populismo" y la "deriva independentista". Y de dichas situaciones, ha añadido, "las primeras víctimas siempre son los ciudadanos".

"DECIR EN QUÉ"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, durante el coloquio posterior a su intervención, ha defendido que "nadie debe tener miedo a reformar la Constitución", pero sí ha advertido que, quien promueva hacerlo, "debe decir en qué" se debe cambiar.

"Si se quiere abordar con seriedad, debería decirse 'yo quiero esto y esto'", ha esgrimido Puy, quien ha declarado ser "pesimista" sobre las posibilidades de que haya una reforma de la Carta Magna, ya que las posiciones "son más distantes" de un año y de otro.

Como ejemplo, ha indicado que, "en respuesta al independentismo", también se ha endurecido el discurso de la recentralización, por lo que ve difícil que se repita un escenario que permitió articular la Constitución de 1978, cuando "de un lado y otro" llegaban dirigentes muy distintos pero que "sabían adónde querían ir".

A su juicio, éste "no es el momento más adecuado" para acometer una reforma, pero si se impulsa, quien lo haga "debería especificar qué se quiere reformar y para qué".

NO CAMBIAR LA LEY ELECTORAL

Por otra parte, Puy ha defendido la ley electoral española y ha asegurado que él "no" cree que haya que cambiarla, toda vez que garantiza "la pluralidad" y ha permitido "la gobernabilidad de España incluso en unas circunstancias complejas".

El portavoz popular ha augurado la "reconfiguración" del mapa político en torno a dos grandes partidos de centro derecha y centro izquierda, antes de reafirmarse en que el sistema electoral español "funciona razonablemente bien".

NI FEIJÓO NI RAJOY "TIENEN COMPLEJOS"

Por otra parte, preguntado acerca de las voces que señalan que Feijóo está "acomplejado" con Rajoy y no defiende los intereses de Galicia, Puy ha apelado a "no confundir" la reivindicación con "la estridencia mediática", convencido de que ésta última no es "útil".

Dicho esto y como conocedor de ambos dirigentes, ha afirmado que, a su juicio, "ninguno de los dos tiene ningún complejo".

Ha incidido en que, en el PP, las discrepancias se solucionan internamente frente a lo que ocurre en otros partidos y ha concluido que ni Feijóo tiene "complejo" alguno para pedir "lo que cree que Galicia merece" ni Rajoy para explicar "por qué no se puede" dar algún paso "cuando no se puede".

