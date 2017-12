Domènech no pactará con una ERC de la unilateralidad ni con un PSC "que pacta con el PP"

El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha asegurado este lunes que no tiene intención de pactar con ERC, si insiste en defender la vía unilateral, ni con el PSC, "que pacta con el PP".

Lo ha dicho en el desayuno-coloquio del Foro Primera Plana de 'El Periódico' al preguntársele por sus preferencias para pactar, y ha contestado que no pactará con esas dos formaciones si no cumplen esas premisas, aunque son las únicas a las que ha dado una posibilidad.

Se le ha pedido que puntuara de 0 al 10 las posibilidades de un acuerdo con el candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, y con la candidata de Cs, Inés Arrimadas, y el dirigente de los 'comuns' les ha otorgado un 0.

Sin embargo, al ser preguntado por la posibilidad de pactar con los socialistas y con los republicanos, ha puesto esas condiciones, pero también les daría un 0 si insistían en la unilateralidad o en llegar a acuerdos con los populares, respectivamente.

Domènech ha comenzado su calificación diciendo que su apuesta prioritaria es conseguir respaldos suficientes para que gobierne su candidatura, y se ha comprometido a ser la solución.

Ha criticado los cambios de argumento que han sufrido las fuerzas independentistas que defendieron la unilateralidad antes de la aplicación del 155, la bilateralidad después, y que ahora vuelven a la unilateralidad "porque se miran de reojo" en las encuestas electorales.

Ha asegurado que los 'comuns' están en contra de que haya unos dirigentes soberanistas en la cárcel o de que otros estén en Bélgica, y ha prometido trabajar para que el presidente cesado pueda recoger su acta de diputado, pero avisa: "Puigdemont no puede volver a ser presidente".

Domènech avisa que "Puigdemont no puede volver a ser presidente"Considera que la candidatura de Carles Puigdemont es la coalición entre el PDeCAT y la extinta CDC, y que su hoja de ruta se ha demostrado "fracasada", por lo que ha pedido no volver a jugar a la ruleta rusa, ha dicho.

Sin acuerdo para reformar la Constitución

También ha dicho que hay un bloque constitucionalista que les presiona para llegar a un acuerdo postelectoral, y les advierte de que su propuesta llevaría al mismo bloqueo que la del bloque independentista porque "no tiene ni un mínimo acuerdo, ni siquiera para reformar la Constitución".

"No les une nada. No les une la política social, no les une la propuesta económica... ¿Qué les une? El 'no', y eso no soluciona nada, no construye nada y nos lleva al bloqueo", ha dicho sobre PP, Cs y PSC.

Por eso ha asegurado que se necesita transitar hacia un Govern en positivo, implicando a los agentes sociales de Cataluña, buscando un nuevo pacto en Catalunya que los 'comuns' se comprometen a encabezar y en el que no dejarán fuera ni a las fuerzas con las que no gobernarían.

"Nos comprometemos a ser fuerza de un Govern de resolución. Entendemos que es la responsabilidad de país de estos momentos. Ante un momento crítico, se necesita responsabilidad, dar respuesta implicándose en cualquier solución", y ha reiterado que el resto de partidos no ofrecen solución, sino bloqueo.

Cinco claves de un Govern

Así, ha desgranado las cinco claves que Domènech prevé para un Govern encabezado por su candidatura, que incluyen blindar unos presupuestos sociales revirtiendo la precariedad y subiendo la inversión social del 21% al 28% en ocho años.

Cataluña tiene que ser reconocida como nación, y nuestra propuesta es que lo sea dentro de un Estado plurinacional"

Exigen una fiscalidad progresiva como herramienta de reequilibrio y redistribución; un nuevo estatus político para Cataluña, porque creen que el Estado autonómico está agotado y Cataluña debe tener más autogobierno que antes de la aplicación del 155, para lo que proponen entre otras cosas una agencia tributaria que "decida sobre los impuestos catalanes", pero garantizando la lealtad institucional con los criterios de ordinalidad y solidaridad.

"Cataluña tiene que ser reconocida como nación, y nuestra propuesta es que lo sea dentro de un Estado plurinacional", ha dicho, y ha llamado mejorar la relación bilateral con el Estado.

Otro punto es trabajar para conseguir el referéndum pactado, a través de un pacto en Cataluña que lleve a una ley de Claridad en el Congreso; y otro, pide la unidad de la defensa de los intereses de Cataluña, a través de la unidad del catalanismo progresista.

"En Catalunya nos hemos especializado en llamar traidores a los que tenemos al lado, haciendo presión", ha lamentado, y ha añadido que no cederán a las presiones de los partidos y que insistirán en llamar a a las fuerzas progresistas a priorizar la agenda social.

