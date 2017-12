Marta Rovira avala la vía unilateral de ERC tras decir que era un "invento" del Gobierno

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, avaló este fin de semana las palabras de Antoni Castellà, portavoz de Demòcrates y número 15 de la lista, sobre un regreso a la vía "unilateral" independentista; si el Estado "rechaza" dialogar tras el 21-D, afirmó, Esquerra "no pedirá permiso" para construir la "república".



Hace solo dos semanas, Rovira afirmaba en una entrevista en la Cadena Ser que la vía unilateral "no existe" y que se trata de "un invento patentado por parte del Estado español", aunque a continuación admitió que el Ejecutivo les "empuja" a tomarla; "No queremos imponer nuestra opción política, nuestras ideas", había dicho poco antes en la misma conversación.



En un mítin en Badalona (Barcelona), Castellà proclamó que si el independentismo vuelve a ganar y fracasa la "negociación bilateral" con el Estado, recuperarán "la vía unilateral" hacia la independencia. "Hay muchas formas de decir lo que siempre hemos dicho", decía poco después, por su parte, Rovira a los medios.



"Nosotros somos los que nunca nos hemos movido del diálogo y de la negociación, y no nos moveremos -ha dicho-, con lo cual será el Estado quien tendrá que decidir si quiere dialogar con el nuevo Govern o, por el contrario, rechaza asumir el nuevo mandato salido de las urnas, pese a que son unas elecciones impuestas por él mismo".



Según Rovira, al Gobierno no le quedará otra opción tras del 21-D que aceptar que se abra un vía de diálogo, "pero si el Estado la rechaza entonces tendrá que asumir la responsabilidad de que nosotros hagamos avanzar el país sin pedir permiso".



"Lo que no podemos tolerar es que el país se nos deshaga en las manos, queremos trabajar por la justicia social, la igualdad de oportunidades y la prosperidad económica de Cataluña", añadió, "y no vamos a pedir permiso a nadie". "Trabajaremos lo que haga falta para generar mandatos democráticos desde el Parlament a partir de unos consensos muy amplios que hoy ya existen", señaló.

