Pilar Urbano presenta mañana en Valladolid su último libro 'La Pieza 25'

Desde la primera sensación del juez Castro al encontrar, por casualidad, una carpeta con el núcleo del 'Caso Nóos', hasta sus observaciones tras el interrogatorio a la infanta Cristina: "Alteza, a mí sí me consta" y "Señora, para esto podía usted no haber venido", todo se narra con intensidad, acción y detalle en 'La Pieza 25', que puede leerse como una novela a pesar de no ser ficción sino realidad pura y dura.

Pactos en la oscuridad, juegos sucios de compraventa de una absolución, amenazas a un juez, estratagemas para salvar a la infanta, guerra entre togas*, nada de esto se encuentra en los 71.000 folios del sumario.

Pilar Urbano se metió en el laberinto, conversó con fiscales, defensores, policías de la UDEF, testigos, agentes tributarios, imputados. Y logró la gran exclusiva: el relato del juez Castro, en primera persona. La autora ofrece así un documento único, verdadero periodismo de investigación.

Muchos veían 'La Pieza 25' como un reto: en un platillo de la balanza, la ética de la monarquía; en el otro, la independencia de la justicia. El juez José Castro no veía más reto que el de toda instrucción: "Hacer justicia sin lesionar la verdad".

Por eso, ley en mano y en conciencia, decidió imputar a la hija del rey Juan Carlos. El tribunal de las tres magistradas absolvió a la infanta Cristina. Solo admitió su responsabilidad como "partícipe a título lucrativo". Y esa sentencia es firme. Para el juez instructor, sin embargo, "la infanta era el cerebro de la trama, y de eso nunca tuve la menor duda".

Urbano, sin más herramienta que su oficio de periodista y su maestría para contar lo que interesa al lector de hoy y al historiador de mañana, se metió en las entrañas del proceso judicial.

Conociendo las presiones de "arriba" y las tensiones de "dentro", buscó la verdad de los hechos allí donde estaban ocurriendo y, durante dos años, se empleó en un trabajo de campo exhaustivo hasta desentrañar los intentos de un complot de Estado que llegó a tener nombre: 'Operación Salvar a la Infanta'.

