En Marea, Anova y EU se desvinculan de la iniciativa de la eurodiputada que cuestionó la seguridad de las vacunas

En Marea, Anova y Esquerda Unida han expresado públicamente que no comparten la iniciativa presentada por la eurodiputada Lídia Senra -electa como candidata de la coalición AGEe-, quien, en una pregunta remitida al Parlamento europeo en el mes de agosto, cuestiona la seguridad y efectividad de las vacunas.

A través de un comunicado, Anova -formación que propuso a Senra para encabezar la candidatura de AGEe en las elecciones europeas de 2014- se ha desvinculado de la iniciativa presentada por la parlamentaria ante la Comisión de Sanidad, ya que "la posición expresada" por la eurodiputada "no fue consultada ni es compartida" por la formación nacionalista.

"Las decisiones sobre iniciativas de representación política deben ser siempre colectivas; lo contrario es faltar al compromiso con el electorado. Esperamos que no se insista en una línea de decisiones individuales no compartidas con ninguna de las organizaciones que promovieron su candidatura", indica Anova en su comunicado.

Lídia Senra, que ha declinado hacer declaraciones sobre esta cuestión, fue elegida eurodiputada en el año 2014 por la candidatura de coalición Alternativa Galega de Esquerdas en Europa (AGEe), formada por Anova y Esquerda Unida-Izquierda Unida. La parlamentaria está integrada en el grupo Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL).

En una iniciativa registrada el 24 de agosto, Senra pregunta a la Comisión de Sanidad si "no considera necesario garantizar que las familias el personal sanitario reciban información sobre todos los efectos secundarios que puede producir cada componente de las vacunas, que las vacunas estén sujetas al cuestionario prevacunal elaborado por los colegios de médicos y que se instaure el consentimiento informado".

En el planteamiento de la iniciativa, la eurodiputada indica que "las vacunas contienen aluminio, escualeno, antibióticos y polisorbato, entre otros componentes", y, a renglón seguido, asegura que "tienen efectos colaterales, contraindicaciones y muchos efectos secundarios y adversos que pueden aparecer después de la vacunación, llegando en algunos casos a provocar la muerte".

"¿No considera la Comisión que ningún Estado miembro debería obligar a la población a someterse a una práctica de riesgo y que la vacunación no debería ser obligatoria en ningún Estado, dado que nadie ha podido demostrar la seguridad de las vacunas?", reza la segunda parte de la pregunta presentada por Senra, que ha generado una gran polémica en las redes sociales.

EU TACHA A SENRA DE "TRÁNSFUGA"

Por su parte, el secretario de Organización de Esquerda Unida, Rubén Pérez, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que no reconoce a Lídia Senra como su eurodiputada, ya que ésta "funciona" como parlamentaria "no adscrita" por lo que "no rinde cuentas a nadie" y actúa de forma "personal" en su trabajo en Bruselas.

Con todo, critica las "condenables" afirmaciones de Senra sobre las vacunas, que "no forman parte de la propuesta política" con la que AGEe se presentó a las elecciones europeas de 2014 y, asimismo, "va en contra" de lo expresado por el grupo de la Izquierda Europea, donde se integra la diputada gallega.

Así las cosas, Esquerda Unida ha indicado que las afirmaciones de Lídia Senra en su pregunta sobre las vacunas merecen "explicaciones", al tiempo que ha cargado contra la eurodiputada por "mantener el acta" y desligarse de AGE "en un claro caso de transfuguismo".

ANOVA CRITICA LA INICIATIVA

Por su parte, Anova ha trasladado que "la vacunación sistemática de la población ha supuesto en las últimas décadas un avance notorio en la salud pública", ya que ha conseguido "erradicar o minimizar" la transmisión de enfermedades infecciosas.

De este modo, tras aclarar que "no existe ningún fármaco que carezca de efectos secundarios", la formación nacionalista manifiesta que las vacunas incluidas en los calendarios presentan "un balance riesgo-beneficio demostrado".

"Una reducción significativa en el porcentaje de vacunaciones del sistema público sería un riesgo evidente no solo para las personas que lo dejasen de hacer, sino también para la sociedad en general, por lo que no se debe alentar tal hecho", continúa.

Anova también pone el foco en que "los intereses meramente mercantilistas" de la industria farmacéutica "no se pueden obviar", al tiempo que opina "sería deseable" que la investigación y desarrollo de productos sanitarios "transcurriese por otra vías", aunque aclara que este argumento "no pude llevar a considerar las vacunas como elementos prescindibles para la salud pública".

EN MAREA SE SUMA A LAS CRÍTICAS

En Marea también ha salido al paso de la iniciativa presentada por Senra para desmarcarse de la "posición política y científica" expresada por la eurodiputada en su pregunta.

Así las cosas, tras aclarar que Senra no está ligada orgánicamente a En Marea como parlamentaria, el partido instrumental indica que las vacunas "salvan vidas y evitan enfermedades" y que, una vez pasan los controles de seguridad y riesgo, "forman parte esencial de las políticas preventivas de salud pública".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.