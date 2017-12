Un centenar de personas rechaza en Valladolid la decisión de Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel

La concentración ha tenido lugar en la Plaza de Fuente Dorada, donde, a grito de '¡Que viva la lucha del pueblo palestino!', 'Jerusalén no es parte de Israel' o 'Palestina vencerá', y encabezados por dos pancartas que rezaba 'No al genocidio. No a la impunidad. No a Israel' y 'Free Gaza. Free Palestina', los asistentes han solicitado la intervención de las instituciones en solidaridad con Palestina.

En la manifestación también han estado presentes el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, Manuel Saravia, y la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez.

La portavoz de la plataforma solidaria con Palestina, Margarita García, ha mostrado su "sorpresa" ante la declaración unilateral de Trump, que además es "contraria" al derecho internacional porque, desde que se estableciese el Estado de Israel en 1948 por un decreto de partición de territorio, siempre se había dotado a la ciudad de Jerusalén de un estatus especial según el cual no podría establecerse como capital, ha explicado.

Asimismo, ha acusado a Trump de ser un "irresponsable" por haber montado un "avispero", pues sus declaraciones han generado, en un territorio inestable 'per se', tensiones entre la población y respuestas violentas que ya se han saldado con la vida de cuatro personas de origen palestino. En repulsa a esta decisión, la portavoz ha avanzado que habrá varias concentraciones similares tanto en España como en el resto del mundo.

Por su parte, Saravia ha destacado que se trata de una concentración "lógica", pues, a su juicio, la declaración de Jerusalén como capital del Estado de Israel solo generará "dolor y conflicto" ya que "camina" en un sentido "totalmente opuesto" al que sería "razonable".

