El 'pueblo más bello y bueno' de España lucha contra la despoblación

A las puertas del Mediterráneo y de la Sierra de Gúdar, Rubielos de Mora (Teruel) ha logrado convertir el título de "pueblo más bello y bueno" de España en una estrategia contra la despoblación.

En 2016 una conocida marca de bombones concedió al municipio el honor de ser "el pueblo más bello". En 2017, una asociación pretende convertirlo en "un pueblo vivo".

"MásXRubielos" es el nombre de esta entidad que preside Miguel Tomás. También es el fundador de Turomás, empresa dedicada a la exportación de maquinaria para el corte de vidrio y sostén industrial y económico de la localidad.

La empresa continúa en Rubielos a pesar de que la globalización hace más atractivo trasladar la ubicación a cualquier otro sitio más competitivo, pero Tomás entiende el lenguaje del compromiso antes que las matemáticas de los costes y de los ingresos. "Es la pescadilla que se muerde la cola; si no hay empresas no hay gente, si no hay gente no puede haber empresas", destaca.

Rubielos de Mora es uno de los municipios más grandes de su comarca con 658 vecinos según el Instituto Nacional de Estadística. Eminentemente turístico y de servicios, dispone de un patrimonio arquitectónico que le hizo merecedor del Premio Europa Nostra en 1983; además, pertenece a la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España.

Sin embargo, la mayoría de sus casas pintorescas están ocupadas sólo en verano y en festivos, cuando la población se dispara, mientras que en invierno acecha, como en otras localidades de Teruel, el fantasma de la despoblación.

Muchos de estos vecinos y veraneantes, unos 500, participaron el pasado año en un "lipdub", un vídeo con el que promocionaron el pueblo, sus encantos y su vida, y que tuvo mucho que ver para conseguir el galardón de la marca de bombones, que le premió, además, con una espectacular iluminación navideña.

Las luces volverán la próxima semana con un "bureo" (así llaman en esta sierra a las fiestas tradicionales) después de una campaña impulsada por los comerciantes y el propio Ayuntamiento, quienes a través de la oficina de turismo han activado el eslogan "LuceRubielos" para captar fondos con los que financiar ese tejido de luces y colores propio de las fechas actuales.

El año pasado, atraídos por la iluminación, acudieron a Rubielos muchísimos turistas

Aquí está el germen del que nace "MásXRubielos". En colaboración con el Ayuntamiento y otros colectivos del pueblo, pretende instalar en los vecinos "esa motivación" que facilite actividades y que, a su vez, "hagan más atractivo al pueblo".

Se trata de que "la gente de fuera se quiera quedar a vivir", remarca Tomás, para quien tan importante es crear empleo como favorecer una vida social y cultural rica, con la que la gente disfrute.

La asociación se presentó hace unos meses al público y ya ha puesto en marcha una página web en la que informa de los objetivos y los proyectos a corto, medio y largo plazo.

Entre ellos, poner en marcha un cine con una programación estable, iniciativa que estrenaron recientemente con éxito. "Todo se mueve mucho por las redes y queremos que eso se vea en la calle", explica el presidente.

O animar a los vecinos a que abran los baúles y rescaten documentos antiguos e históricos de las familias del pueblo.

Un mercado navideño o una recreación histórica que coincida con la celebración del fin de semana medieval, el último de cada mes de agosto, son otras iniciativas que ya se están estudiando.

La cabeza de Tomás no descansa. Afirma que desde hace tiempo le ronda aprovechar un antiguo asilo donado al pueblo para convertirlo en un centro de día, en una residencia de personas mayores o en un hotel pensado para gente extranjera que busque sol y un pueblo "bueno, bello y vivo".

