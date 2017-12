Domènech ve a los bloques usando la confrontación para ganar la Generalitat como "botín"

El candidato de CatECP a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, ha criticado al bloque formado por los partidos independentistas y al bloque de las formaciones que respaldan el artículo 155 de la Constitución por considerar que están usando la confrontación para tratar de gobernar la Generalitat como un "botín".

Lo ha dicho en un mitin en el Teatre Municipal Àngel Guimerà de El Vendrell (Tarragona) en el que han participado la miembro de la lista Yolanda López y el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, arropados por un centenar de personas.

Se ha referido al debate del jueves en TVE en el que afirma que se descubrió que "los que piensan que la opción de un bloque sirve para desbloquear, se equivocan".

"Un bloque, bloquea. El jueves descubrimos que los que dicen que quieren construir un futuro para el país, lo que quieren es ganar la Generalitat prácticamente como un botín, con la confrontación y no con la construcción", ha lamentado.

Ha advertido de que, pese a que el bloque independentista y el constitucionalista parecen tener dos visiones de Catalunya antitéticas, ni unos ni otros conocen la realidad de la ciudadanía.

"Puigdemont quiere que pierda el bloque de Arrimadas. Arrimadas quiere que pierda el bloque de Puigdemont. Nosotros queremos que gane Catalunya", ha clamado el candidato de los 'comuns'.

Ha rechazado que se les etiquete como equidistantes porque son "los que se implican hasta el final" contra los recortes, los cierres de los CAPs, los que acabaron con el bipartidismo y los que acabarán con la pobreza.

Ha asegurado que los 'comuns' no practican "el silencio criminal de la indiferencia ni el silencio cínico del olvido", sino que se rebelan ante el pensamiento de que la precariedad y el paro son normales normal, un accidente del que son responsables tanto los que sabían como los que no sabían nada.

"Vivimos porque tomamos partido, partido hasta mancharnos", ha dicho parafraseando a Gramsci y ha reprochado a los que dicen que quieren recoser Catalunya cuando lo único que quieren, a su juicio, es enfrentar a los catalanes.

Por eso han acudido a la comarca con la tasa más alta de paro de Catalunya -el Baix Penedès-, para la que Domènech afirma que los bloques no tienen respuesta: "No les pueden mirar porque no tienen respuesta".

"OLVIDAR" A LOS PUJOL

En la misma línea, López ha asegurado que la estrategia de los bloques es agitar el eje nacional para que la gente "olvide a los Pujol y a Millet".

"Son dos gobierno fracasados que no han logrado ni un sólo avance para el autogobierno de Catalunya", ha dicho y ha concretado que unos han fracasado por su inmovilismo y los otros en su unilateralidad.

