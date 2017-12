De la Serna comparte la aspiración del PP de Valladolid de soterrar la vía pero antepone el "sentido común"

De la Serna, quien esta tarde ha supervisado las instalaciones de la nueva Estación de Medina del Campo Alta Velocidad, que entrarán en funcionamiento el próximo día 18 de diciembre, ha defendido la solución finalmente adoptada tras el compromiso de Adif de asumir la deuda del préstamo pues, en caso contrario, "la sociedad pública estaba abocada a un proceso de liquidación".

Para el ministro, la llegada del tren en superficie, proyecto en el que ha recordado que ya se han gastado más de 400 millones, favorecerá la "permeabilidad" y la "integración", en la línea de otros proyectos que como el de Santander, cuando él ocupaba la Alcaldía, se han tenido igualmente que modificar.

"Firmé en su día el soterramiento por más de 670 millones de euros. Ahora no se me ocurre hacer lo mismo porque quedaría muy bien en los titulares pero no sería un proyecto viable, y lo mejor es no generar frustración entre los ciudadanos con proyectos inviables", defiende el ministro, no sin antes recordar que lo fundamental es aplicar el "sentido común" y que el objetivo principal de su departamento es que "los trenes lleguen".

