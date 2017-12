Rajoy entra en campaña este viernes en Lleida para intentar ser claves en un futuro Govern

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entra este viernes en campaña con su participación en un acto electoral en Lleida para arropar al candidato del PP, Xavier Garcia Albiol, y tratar de que su formación sea clave en la formación de un hipotético Govern de corte constitucionalista.

La comida-mitin de Lleida será sólo la primera visita de Rajoy en la campaña de las elecciones del 21 de diciembre, ya que tiene previsto acudir a Catalunya al menos dos veces más: los días 13 y 17, en dos actos en el área metropolitana de Barcelona y la provincia de Tarragona.

El presidente del Gobierno ha multiplicado sus visitas a Catalunya desde que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, con el que se cesó al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus consellers y se convocaron las elecciones autonómicas.

En un acto el sábado en Mataró (Barcelona), Rajoy defendió el 155 como "la solución a la deriva independentista", aunque recientemente Albiol desveló que él hubiese querido una aplicación más dura del artículo -de un año u año y medio- pero Cs y PSOE exigieron comicios inmediatos para apoyarlo.

La visita de Rajoy se produce, además, un día después de la celebración de la manifestación independentista de Bruselas (Bélgica) con la presencia de Puigdemont, cabeza de lista de JuntsxCat para estas elecciones autonómicas.

En este arranque de campaña, Albiol trata de reivindicarse como máxima garantía para la unidad de España frente a los otros dos partidos autodenominados constitucionalistas, PSC y Cs, e intenta convencer de que la papeleta útil para frenar al independentismo en las elecciones es la del PP.

LAS ENCUESTAS

Entre los mensajes que el candidato popular ha lanzado estos días -además de lamentar que el 155 no hubiese sido más dilatado en el tiempo- es que el clima político actual no es el más propicio para emprender una reforma de la Constitución, aunque no se ha cerrado a estudiarla.

Por el momento, tanto la encuesta electoral del CIS como la de 'El Periódico' vaticinan un desplome de los populares en las urnas -conseguirían seis o siete diputados frente a los 11 de la última legislatura-, aunque Albiol recalca que "la encuesta que vale" es la de las urnas del día 21.

