Más de 77.000 abogados madrileños eligen nuevo decano este miércoles

El próximo miércoles más de 77.000 abogados madrileños eligen nuevo decano para los próximos cinco años. Hasta ocho candidaturas aspiran a liderar el Ilustre Colegios de Abogados de Madrid (ICAM), el mayor de Europa. Javier Íscar, José María Alonso, Manuel Valero, Nicolás González-Cuéllar, Luz Elena Jara, Carlos Alberto Bustillos, Sebastián Gómez y Begoña Trigo son los aspirantes a relevar en el cargo a Sonia Gumpert, que decidió no presentarse a la reelección por motivos laborales. La campaña arrancó el pasado 25 de octubre, un día después de la proclamación de los candidatos.

Durante este tiempo, los aspirantes a decano han intentado convencer al electorado con propuestas centradas sobre todo en avanzar en la transparencia y modernización de la institución, además de prometer mejoras para los abogados del Turno de Oficio, cuyos niveles retributivos descendieron un 20% durante la crisis y que en la actualidad están a niveles del año 2003.



Pese a que en el bloque oficial de aspirantes figuran ocho nombres, la realidad es que son cuatro los que cuentan con mayores posibilidades. La lista la encabeza Javier Íscar, que representa la continuidad del proyecto que empezó Gumpert en 2013. Por detrás aparece José María Alonso, socio director del despacho Baker & McKenzie Madrid. Alonso cuenta con el apoyo de los grandes despachos.

Nicolás González-Cuéllar es otro aspirante con opciones. Este catedrático de derecho procesal lidera la candidatura Movimiento 24.2, el artículo de la Constitución que hace referencia al derecho a tener un juicio justo. Por su parte, Manuel Valero es el candidato más veterano y cuenta con experiencia dentro de la Junta de Gobierno, ya que ha sido vicedecano y tesorero con Gumpert, cuya gestión ha criticado abiertamente. Valero es la cara visible del abogado más modesto. Las votaciones tendrán lugar en el Hotel Novotel Madrid Center (calle O'Donnell 53) entre las 10.00 y las 22.00 horas.

Los cuatro principales candidatos han respondido a un pequeño cuestionario que ha preparado 20minutos. 1. ¿Por qué se presenta a las elecciones del ICAM? 2. ¿Cuáles son sus principales propuestas para mejorar el colegio? 3. ¿Qué valor añadido tiene su candidatura respecto al resto? 4. ¿Cuál será su primera medida si gana?

Javier Íscar (49 años): "Hace falta consolidar el cambio que iniciamos hace cinco años"

1. Porque hace falta consolidar el cambio que iniciamos hace cinco años en el Colegio. Hemos conseguido muchos logros, como la creación de las secciones; pusimos en marcha dos Congresos, los primeros en la historia del Colegio, junto con 5 cumbres de mujeres juristas y ferias de empleo; hemos hecho que las salas de Togas sean verdaderas salas para los abogados; creamos la APP de defensor del Abogado y una larga lista que va desde el Turno de Oficio hasta la lucha contra las tasas judiciales. Ahora con un equipo renovado, proponemos consolidar el estilo y seguir apostando por un Colegio más transparente, más prestigioso, en definitiva un Colegio del que sentirse orgulloso.

2. En primer lugar, la transformación tecnológica del Colegio, queremos convertir a los Colegiados en 3.0, para ser una institución a la vanguardia del cambio tecnológico que haga más fácil y accesible el trabajo a los Colegiados. En segundo lugar, el seguir trabajando por el Turno de Oficio, es cierto que hemos conseguido mucho porque antes se pagaba tarde, poco y mal; pero no es suficiente, debemos conseguir una remuneración justa para aquellos que hacen posible el derecho de defensa, imprescindible en nuestra democracia. En tercer lugar, la formación. Nuestra candidatura apuesta por una formación de calidad, accesible para todos nuestros Colegiados, haciendo cursos on line gratuitos, una Escuela de práctica jurídica para nuestros jóvenes.

3. La candidatura que encabezo es la única que combina experiencia de gobierno al estar integrada por cuatro compañeros que junto conmigo ya hemos estado en la Junta liderada por la Decana Sonia Gumpert. Además, se incorporan nueves miembros nuevos que aportan nuevas ideas y mucho talento. Nuestra candidatura contiene perfiles de todo tipo de abogados y abogadas: turno de oficio, despachos de todo tamaño, abogados de empresa, perfiles internacionales. En resumen, ilusión, experiencia, renovación y transversalidad.

4. La primera medida dentro de la aprobación del presupuesto para el ejercicio 2018 será proponer la creación de un Fondo de Solidaridad para los afectados por la subida de primas de MUSA. Queremos un Colegio solidario que destaque por su compañerismo. No podemos obviar a nuestros mayores atrapados por la subida de primas de MUSA, por ello, propondremos a todos los colegiados que se apruebe este fondo junto con la figura del defensor del Mutualista. Además, trabajaremos para que MUSA implemente las medidas necesarias para garantizar su viabilidad.

José María Alonso (64): "Mi programa es un contrato repleto de propuestas"

1. Porque creo en este oficio. Porque ha llegado el momento de servir a mis compañeros. Porque me siento en la obligación de volcarme para devolver lo mucho y lo bueno que me ha dado esta hermosa profesión. Y, sobre todo, porque me veo en este momento con toda la energía y con la máxima ilusión. A ello ha contribuido el excelente equipo del que me he rodeado para representar a los abogados de la mejor forma que merecen: de forma distinta y mejor a la actual.

2. Todas las encaminadas a prestar la máxima atención a los jóvenes, a apostar por la digitalización y por un Colegio del siglo XXI. Todas las enfocadas a mejorar la formación, en todos los ámbitos y, especialmente, en el turno de oficio. Aquellas que signifiquen, sin reservas, un apoyo máximo a los abogados y abogadas en la conciliación familiar y profesional. Y las que se traduzcan en un apoyo máximo a MUSA. Son numerosas, concretas, perfectamente medibles. Por eso hablo de mi programa como un contrato repleto de propuestas, con mucho el más ambicioso, para beneficio del colegiado.

3. Primero: instituciones y firmas del máximo prestigio en el sector jurídico madrileño han adquirido conmigo unos compromisos que no han querido adquirir con ningún otro candidato a Decano, y eso irá en beneficio directo de los colegiados. Segundo: las capacidades, la excelencia, el talento y el espíritu solidario de quienes conforman mi lista están por encima —dicho sea con todos los respetos— de lo que puedan ofrecer nuestros contrincantes. Tercero: nuestro programa es el más sólido, el mejor articulado, el más útil, el más ambicioso. Es el contrato y el plan de acción que necesita la abogacía madrileña para recuperar su grandeza.

4. Nombrar al Defensor del Abogado, para que ofrezca una defensa real y de garantías para el colegiado. El Defensor tendrá por fin un papel relevante en la abogacía madrileña. No permitiremos que nuestro principal objetivo, la defensa de los intereses de los colegiados, quede resumida en un mero buzón de quejas en forma de APP.

Nicolás González-Cuéllar (53): "Queremos que el colegio deje de gestionarse como un club privado"

1. Porque queremos recuperar el prestigio de la abogacía y llevar su voz a las instituciones. Queremos cambiar el Colegio, para que deje de gestionarse como un club privado y se rija, como la corporación de derecho público que es, por los principios de transparencia e integridad.

2.Nuestras principales propuestas son la objetividad, la escucha activa de las necesidades y preocupaciones de los colegiados, así como la eficacia en la gestión. Todas nuestras propuestas pueden consultarse en www.movimiento24dos.com. Se trata de un programa abierto y participativo que hemos enriquecido con las sugerencias y reflexiones de los colegiados que nos han hecho llegar durante la campaña sus impresiones.

3.Nos distingue del resto nuestra transparencia, independencia y solidez. No respondemos a ningún interés privado, ni partidista. Somos un grupo de abogados y abogadas de distintos perfiles y trayectorias que representamos a la abogacía de base, la que trabaja con la toga o mediante el asesoramiento legal, en pequeños, medianos o grandes despachos. Nos hemos ganado, con nuestro trabajo diario, la credibilidad.

4. Debemos realizar una relación de puestos de trabajo, que defina funciones, capacitación para su desempeño y retribución y una auditoría de gestión para eliminar los gastos superfluos, con el fin de reducir las cuotas en la medida que sea posible.

Manuel Valero (73): "Somos la modesta representación de la mayoría de los abogados"

1. Porque he sido durante cinco años su vicedecano-tesorero, muy crítico con la gestión malgastadora que ha realizado la mayoría de la Junta de Gobierno; porque llevo colegiado desde 1986 y me importa mucho mi Colegio; y porque estoy convencido de que es posible recuperar el Colegio para todos los colegiados, y así poder atender a sus inquietudes y necesidades.

2. El ICAM es un Colegio anclado en el pasado, por lo que la principal asignatura pendiente es su democratización para que los colegiados participen y se integren en su vida orgánica, en su gestión transparente y austera, consiguiendo que se convierta en un Colegio de y para sus abogados, beneficiándose de sus recursos materiales y humanos, y de los servicios que sus distintos sectores profesionales requieren.

3. Que somos la modesta representación de la mayoría de los abogados que todos los días sudan la toga en los tribunales, es decir del 80% de los ejercientes, abogados modestos y unipersonales, 12 letrados veteranos del Turno de Oficio, 7 mujeres y 7 hombres.

4. Mejor las primeras medidas: abordar una administración austera, democrática, participativa y transparente; congelar las cuotas, liberar de cuota en los 2 primeros años de colegiación, manteniendo las cuotas reducidas durante otros 2 años, eximiendo de cuota al colegiado que cumpla 70 años; y potenciar nuestra Corte de Arbitraje, el Centro de Estudios y el Servicio de Mediación.

