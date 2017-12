Así penalizan las aseguradoras cada vez que declaras un parte

Para las aseguradoras es muy importante conocer tu perfil de conductor y el tipo de vehículo que llevas para definir cuál será el precio final de tu prima.

En esa definición del coste de la prima tu historial de siniestralidad es un factor muy importante. En algunas aseguradoras no te querrán como cliente y en otras te pueden llegar a cobrar más del doble del precio acordado en un principio si presentas un parte de accidente.

En Arpem.com han elaborado un informe comparativo de las penalizaciones por siniestro en España. En dicho documento se ve cuánto incrementan las principales aseguradoras en función de los partes que tengan sus nuevos clientes en su historial.

Para redactar el informe han establecido el perfil de una persona de 35 años con más de 10 años con seguro, que vive en Madrid y conduce un Volkswagen Polo. El factor que varía en el informe es el número de partes declarado.

Las que más penalizan

Si se declara un parte por daños propios -causamos daños materiales a nuestro vehículo-, Catalana Occidente es la aseguradora que más penaliza en una póliza a todo riesgo con entre un 19% y un 180%, según el número de partes. Seguros Bilbao, en una póliza de terceros ampliado es la que más aumenta la prima con hasta un 63% tras dar un parte.

Cuando hay un siniestro de responabilidad civil -causamos daños a terceros-, MAPFRE es la que más incrementa el precio de la prima con entre un 133% y un 166% según el tipo de seguro. A ésta le sigue Seguros Bilbao, cuyo coste de subida de la prima oscila entre un 77% y un 84%. En ambos casos también son las que más penalizan con el segundo parte declarado. Con el tercero, Catalana Occidente tiene la mayor subida que varía entre un 174% y un 190%.

Hay que tener en cuenta que muchas compañías no asumen el riesgo de asegurar a alguien que ha declarado dos partes de responsabilidad civil el mismo año. En tal caso, hay que acudir al Consorcio de Compensación de Seguros, que será quien tramite el seguro obligatorio para circular con un vehículo.

Las que menos penalizan

En el caso de daños propios, cuando la póliza es a todo riesgo las compañías que penalizan la primera vez que se da un parte de este tipo son Seguros Bilbao, AXA, Balumba, Direct, Qualitas Auto, Catalana Occidente y Reale. Fénix Directo tiene la póliza más barata tras declarar tres partes de daños propios.

Si en lugar de daños propios hablamos de partes de responsabilidad civil , en el caso de una póliza a todo riesgo, Plus Ultra, Nuez y Allianz no penalizan a un cliente nuevo si ha declarado un parte. En el mismo caso, pero para terceros ampliados Regal, Plus Ultra, Direct, Fénix Directo, Génesis, Nuez y Allianz no penalizan.

Hay que tener en cuenta que las compañías penalizan menos un parte por daños propios que uno por responsabilidad civil.