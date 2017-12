Los independentistas marchan este jueves en Bruselas con la presencia de Puigdemont

Frente a las instituciones comunitarias y bajo el lema Despierta Europa. Así tiene previsto movilizarse el colectivo independentista este jueves en Bruselas, en una manifestación convocada por las entidades ANC y Omnium Cultural, para pedir la libertad de Junqueras, Forn y los Jordis, que siguen en prisión por decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena.

La marcha comenzará en el parque Cincuentenario a las 10.30 y está previsto que a ella acudan tanto Carles Puigdemont como los exconsellers que le acompañan en la capital belga. Según las organizaciones convocantes, la afluencia será de unas 20.000 personas.

Esta iniciativa se produce justo un día después de que Artur Mas pidiera, también en Bruselas, el "máximo apoyo posible" para la lista de Junts Per Catalunya, que precisamente encabeza Puigdemont. Ambos mantienen el argumento de que "el Estado español tiene miedo, ahora que le está mirando todo el mundo".

En la manifestación está previsto que haya una serie de discursos, como el del propio Puigdemont o el de la número dos de ERC para los comicios del 21-D, Marta Rovira.

Quienes también han confirmado su presencia en Brusela son las cabezas visibles de la CUP, que tienen pensado "denunciar la represión del Estado español" en las sedes del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo.

Otra noticia que ha trascendido ha sido la intención tanto de Omnium como de ANC de pedir una reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker para pedirle que Europa "juegue algún tipo de papel", sobre todo después de las elecciones.

Demà a les 11.30 h, comencem una manifestació única! 🎗

🕗 Quan ens trobem? 10.30 h

📌 On? Davant del Parc du Cinquantennaire

🙋 Com hi arribo? Parades de metro Mérode i Schuman

Amb alegria i fermesa, fem sentir la nostra veu a Europa! #OmplimBrusselles #WakeUpEurope! pic.twitter.com/kRp1BydoZF