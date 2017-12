ERC y JuntsxCat ganarían con un empate y podrían alcanzar la mayoría absoluta con la CUP

ERC ganaría las elecciones catalanas con 30-31 diputados y JuntsxCat quedaría segunda con 29-30, lo que les sitúa en un empate técnico y rozando la mayoría absoluta, según una encuesta de El Periódico.

PSC y Ciudadanos se disputarían el tercer puesto con 25-26 escaños cada uno, mientras que CatECP obtendría 9-10 parlamentarios, la CUP 7-8 y el PP 6-7.

Teniendo en cuenta la parte alta de la estimación de ERC, de JuntsxCat y de la CUP, el independentismo lograría la mayoría absoluta con 69 diputados —el mínimo está en 68—, aunque por la parte baja de la estimación la perdería con 66 diputados.

En estimación de voto, los republicanos tienen el 20,5% de apoyos y JuntsxCat les seguiría con el 19,3. C's y PSC están en un empate técnico del 19%; los comuns obtendrían el 8,5%; la CUP, el 6%; el PP, el 5,8%, y otros partidos recibirían el 1,9%.

Respecto al sondeo del mismo periódico publicado en noviembre, lo más destacado es el crecimiento de la candidatura que encabeza el presidente cesado, Carles Puigdemont. Entonces JuntsxCat sumaba 24-25 diputados, mientras que la lista del vicepresidente cesado, Oriol Junqueras lograba 37-38.

Sin mayoría alternativa

La encuesta también arroja que, si los independentistas no tienen la mayoría absoluta, C's, PSC y PP no podrían formar una mayoría alternativa y necesitarían los votos de los comuns para investir a un candidato no secesionista.

El Parlament actual, disuelto por el presidente, Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, tiene 61 diputados de JxSí —la coalición formada por ERC y el PDeCAT—; 25 de Ciudadanos; 16 del PSC; 11 de SíQueEsPot; 11 del PP, 10 de la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó.

Esta encuesta de El Periódico ha sido realizada por Gesop a 800 personas, con un margen de error del +-3,5% y realizada del 29 de noviembre al 2 de diciembre, a dos días de empezar la campaña y de que el Tribunal Supremo rechazara poner en libertad a Junqueras.

