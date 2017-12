La víctima de La Manada: "No sabía cómo reaccionar y reaccioné sometiéndome"

Una semana después de que el juicio a los cinco presuntos autores de la violación grupal de los Sanfermines de 2016 quedara visto para sentencia, Noticias de Navarra ha publicado este martes la declaración íntegra de la víctima, que fue a puerta cerrada. En esa declaración, la joven relata cómo se sucedieron los hechos, cómo y cuándo conoció a uno de los integrantes de La Manada —nombre del grupo de WhatsApp de los jóvenes que ha bautizado el caso— y cómo el miedo y la confusión se apoderaron de ella una vez entró en el portal.

"Recuerdo la puerta [del portal], llegamos al cubículo ese, y fue cuando empecé a sentir más miedo. Me vi rodeada por aquellos cuatro, noté que me quitaban la riñonera, sujetador y me desabrochaban el jersey atado a la cintura. Me agarraron de la mandíbula y me acercaron para hacer una felación, y otro me agarraba de la cadera y me bajaba los leggins", responde a las preguntas de la fiscal. "No me daba la cabeza para pensar cómo puedo salir de allí. Me sometí para que acabara".

Al inicio de la declaración, la joven recuerda cómo conoció a uno de los integrantes del grupo cuando se quedó sola mientras los amigos de él "iban y venían". También, cómo este chico y el resto del grupo le acompañaron hacia el coche. En ese trayecto, notó cómo el joven le ponía la mano en la cadera y en el hombro, una situación que la incomodaba, según cuenta. No obstante, en ningún momento pensó que fuera a pasar nada.

Para ella, era una noche de fiesta como otra cualquiera, hasta que llegaron a un portal en el que ellos se pararon. El chico la besó, y entre él y otro, agarrándola por las muñecas, la introdujeron dentro. "Me sorprendió la forma en la que me introdujeron en el portal, porque no lo entendía, pero repito que no pensé que iba a suceder lo que sucedió". Entonces, ocurrió y el miedo se apoderó de ella. "En ese momento estaba totalmente en shock, no sabía qué hacer, quería que todo pasara rápido y cerré los ojos para no enterarme de nada y que pasara rápido. No sé lo que me obligaron a hacer ni cuánto tiempo duró, lo único que quería es que pasara. No sabía cómo reaccionar y reaccioné sometiéndome".

Cuando estaba de fiesta me ponía a llorar y no podía parar. Tenía pesadillas, insomnio y problemas de concentración

Un rato después, se marcharon y se quedó sola. "Yo estaba desnuda, con camiseta, me vestí, me puse el jersey y busqué la riñonera. Ahí me di cuenta de que habían robado el teléfono. Quería llamar a mi amigo", recuerda. "Al verme sola, sin teléfono, empecé a llorar muchísimo porque quería ir al coche y necesitaba tranquilizarme. Estaba hundida y me senté en un banco". Fue precisamente allí cuando, según su testimonio, una pareja se acercó para ayudarla y llamó a la policía.

Durante la violación, la joven no fue consciente de que los chicos estaban grabando vídeos. "Ahora lo sé, pero no lo sabía, estaba con los ojos cerrados. Ni me lo manifestaron, ni vi ningún móvil, hasta que me lo dijo la Policía Foral que había vídeos. Al declarar no lo conocía".

Con los días, el shock dejó paso a otro sentimiento, al de la culpabilidad. "Al llegar a mi casa a los días sentía mucha culpabilidad. Pensaba que podía haber hecho más, que les estaba jodiendo la vida a cuatro personas, que era mi culpa lo ocurrido...". Y también, se repetía una y otra vez todo lo que podía haber hecho para evitar lo que sucedió. "Me podía haber ido, no tenía que haberme puesto a hablar con gente que no conozco, me separé de mi amigo, me quedé sola en una ciudad que no conozco Me sentía muy culpable, se me quitaron las ganas de hacer cualquier cosa y necesitaba respirar [...] Cuando estaba de fiesta me ponía a llorar y no podía parar. No hablaba del tema y a la vez buscaba noticias para encontrar una explicación lógica. Tenía pesadillas, insomnio, problemas de concentración. He sido buena estudiante y no me presenté a los exámenes porque no era capaz de centrarme".

La víctima de la agresión de Pamplona lleva en terapia psicológica desde lo ocurrido.

