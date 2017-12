Aumentan un 10% en un año los incendios en el interior de los domicilios en Andalucía

Hace tan solo unos días, una mujer murió y otras 32 personas, tres de ellas menores, resultaron heridas en el incendio de una vivienda en Granada capital. Ha sido el último caso, pero por desgracia no el único que se ha registrado este año en Andalucía en lo que a fuegos en el interior de domicilios se refiere.

Entre los que peores consecuencias han tenido, el ocurrido el pasado mes de julio en El Palmar (Cádiz), en el que una mujer, su marido, su hija de 5 años y un amigo de la familia perdieron la vida al incendiarse el inmueble en el que pasaban las vacaciones. Eran del municipio sevillano de La Algaba.

Entre enero y octubre de este año el 112 ha gestionado 3.242 incendios domésticosY es que este año 2017 está resultando más catastrófico que el anterior, según el balance del servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior, que entre enero y octubre de este año han gestionado un total de 3.242 incendios en viviendas, por los 2.950 del mismo periodo del pasado año, lo que supone un incremento del 9,9%. Un aumento que guarda relación con las temperaturas cada vez más extremas que se registran en la comunidad, señalan desde este mismo servicio.

No en vano, los meses en los que se han registrado más fuegos en inmuebles han sido los de más frío y los de más calor, lo que conlleva un mayor uso de calefactores y braseros o de aparatos de aire acondicionado y ventiladores. Así, el 112 atendió en enero 413 incidencias; otras 374 en agosto; 367 en julio; 345 en junio; y 330 en febrero. El resto de meses se saldaron con 328 casos en marzo, 277 en septiembre, 274 en mayo y 267 casos tanto en abril como en octubre.

Sevilla es la provincia andaluza en la que más incendios en domicilios se han registrado los primeros diez meses de este año (937), seguida de Málaga (522), Cádiz (492) y Granada (424). En Córdoba se han producido 238 casos; en Huelva, 230; en Jaén, 223; y en Almería, 176. En todo el pasado 2016 fallecieron en la comunidad un total de 28 personas por este motivo. Hasta abril de este año, la cifra en Andalucía ascendía ya a 13.

Qué hacer cuando hay fuego

El 112 ofrece a la ciudadanía una serie de consejos para actuar en caso de que se produzca un incendio dentro de la vivienda, especialmente ahora que las temperaturas han comenzado a bajar y que, por tanto, aumentará el uso de los calefactores y los braseros. El primer paso debe ser llamar al teléfono gratuito 112 para pedir ayuda y detallar lo más posible la dirección del domicilio. Si las llamas han alcanzado el interior de la vivienda, los servicio de emergencia recomiendan intentar salir con celeridad, sin "pararse a recoger objetos personales". Es importante, explican, que mientras se abandona la vivienda se vayan cerrando todas las ventanas y puertas posibles y, una vez fuera, se entregue la llave a los bomberos.

Emergencias recomienda gatear para salir de un piso incendiado y nunca utilizar el ascensorUno de los mayores peligros en estos casos lo constituye el humo, que dificulta tanto la visibilidad como la respiración. Por ello, el 112 indica que hay que gatear lo más cerca posible del suelo mientras se intenta salir. Además, es "crucial" antes de abrir cualquier puerta comprobar que no está caliente y que no sale humo por las rendijas. Si es así, la puerta no debe abrirse "porque el oxígeno alimentaría las llamas y empeoraría la situación".

Si el incendio se ha producido en una planta superior, hay que bajar por las escaleras, salvo si en el hueco hay humo. En cualquier caso, "nunca se usará el ascensor".

Cuando el fuego impide salir del domicilio, el servicio de emergencias recomienda refugiarse en una habitación lo más cercana a la calle, humedecer alguna prenda y colocarla en las rendijas. En último caso, si el fuego llega a incendiar la ropa que uno lleva puesta, hay que timarse en el suelo y rodar sobre uno mismo, nunca correr.

Cómo prevenir incendios

Enchufes. Es importante hacer un buen uso y mantener en estado óptimo los enchufes e interruptores de la vivienda, así como no abusar de las alargaderas ni de los enchufes múltiples, señala Emergencias Andalucía.

Calefactores. Deben colocarse lejos de cortinas o visillos y evitar que los niños estén cerca para que no provoquen un accidente. Si se utilizan aparatos que desprendan gases o un brasero de picón (o cisco), la habitación debe estar siempre bien ventilada.

Si prenden las ropas que llevamos, hay que tumabrse y rodar sobre uno mismoLimpieza. Hay que evitar que se acumule grasa en las hornillas y en las campanas extractoras. Y no guardar productos de limpieza, líquidos inflamables y bolsas de plástico cerca de fuentes de calor de la cocina.

Planes. El 112 recomienda que en las viviendas se concrete un plan de salida en caso de incendio y que todos los residentes conozcan la ubicación de las llaves de las rejas, en caso de que haya. También es aconsejable tener un extintor.

