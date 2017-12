El nuevo fiscal general avisa a los independentistas: "Habrá respuesta a la desobediencia"

El próximo fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que ha comparecido este martes en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tal y como exige la ley antes de ser nombrado por el Gobierno, ha dicho "sobre el proceso independentista" que quienes reiteren "actos de desobediencia" o cometan "actos de desprecio" a la Constitución encontrarán bajo su mandato con la respuesta de la Fiscalía, que será "serena y proporcionada", pero también firme.

No entendemos por qué la Ley debe cumplirse en una parte del Estado y en otra no "No entendemos por qué la Ley debe cumplirse en una parte del Estado y en otra no", ha añadido Sánchez Melgar durante su intervención inicial ante los diputados. Ha matizado que la Fiscalía nada tiene que decir frente a "legítimas aspiraciones políticas" que se desarrollen desde el respeto al ordenamiento jurídico.

En relación con este mismo asunto, Sánchez Melgar ha manifestado su convencimiento en la necesidad de "evitar fisuras en el Estado de Derecho" y que por ello el Ministerio Público va a defender la legalidad, como es su obligación. En este punto ha citado a Theodore Roosevelt para afirmar que "ningún hombre está por encima de la ley ni por debajo de la ley".

Por ello, ha avisado de que de ser finalmente designado para el puesto permanecerá atento a los actos que se produzcan en el futuro en torno al denominado 'procés', si bien "en ningún caso" se propone "criminalizar declaraciones de índole política ni ideológica".