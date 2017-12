El Comité de Auvasa no está de acuerdo con los descansos recogidos en la reordenación de líneas y pide garantías

Así lo ha explicado García en declaraciones recogidas por Europa Press tras la celebración de un nuevo Consejo de Administración de Auvasa. El sindicalista ha recalcado que el Comité ha mantenido una posición de "flexibilidad" en las negociaciones, pero ha lamentado la "rigidez" de la empresa municipal.

García ha señalado que los representantes de los trabajadores han presentado alegaciones sobre los descansos ante la Comisión de Control de Convenios de la Junta de Castilla y León en las que reclama la aplicación de la sentencia del TSJCyL sobre la regulación de la media hora de parada para los conductores de Auvasa y señala que no están de acuerdo con el planteamiento de la empresa.

En este sentido, el presidente del Comité ha manifestado las dudas sobre la intención de Auvasa y el equipo de Gobierno municipal de dar por cumplida la sentencia ya que en la reordenación de las líneas de autobús aprobada la pasada semana se contemplan tiempos de descanso de al menos media hora, en varios periodos, para todos los conductores.

Alfonso García ha considerado que en la propuesta de reordenación "no está totalmente reconocido lo que es tiempo de descanso y lo que es tiempo de regulación entre coche y coche", por lo que ha apuntado que "mientras no haya un mecanismo que nos asegure que ese tiempo se respeta" no podrán considerar que haya media hora de parada.

García ha recordado que la postura de la empresa ha sido siempre que es "inasumible" el coste de la aplicación de la media hora de descanso, incluso la propuesta de partirla en dos periodos de 15 minutos que hicieron los representantes sindicales. "Todas las propuestas se han hecho y no se han aceptado, la empresa ha mantenido que el único plan de viabilidad era el descanso en los tiempos de recorrido de las líneas", ha explicado el sindicalista.

Por ello ha defendido que el Comité de Empresa ha mantenido una posición de "flexibilidad" mientras que la dirección de Auvasa ha estado en la "rigidez".

La Comisión de Control de Convenios tendrá que pronunciarse ahora y García ha apuntado que próximamente habrá una reunión en la que este órgano explicar se acepta o no las alegaciones del Comité.

En cambio, García ha apuntado que en la propuesta de los calendarios laborales para el año 2018, con jornada continuada, Auvasa ha respetado "todas las prerrogativas" del acuerdo que se firmó el pasado mes de septiembre.

Por su parte, Luis Vélez ha mantenido que "siempre hay posibilidades de acuerdo" y ha defendido el planteamiento recogido en el plan de reordenación que garantiza que todos los conductores tendrán "un mínimo de media hora de descanso, aunque fraccionado", lo que en su opinión daría por cumplida la sentencia, algo que "necesita" el Ayuntamiento.

Esta propuesta, según el edil socialista mejora los tiempos descanso que ahora tienen "la gran mayoría" de los conductores de la empresa.

