El PSCL presenta un escrito de amparo a la Presidencia de las Cortes ante el bloqueo de la comisión de las eólicas

Esta ha sido la principal petición que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista al término de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces -se ha reunido este martes para cerrar el orden del día del pleno ordinario del 12 y 13 de diciembre- en la que el PSOE ha hecho un llamamiento a la presidenta del Parlamento regional, Silvia Clemente, para que "esté a la altura" y ayude a desbloquear esta comisión de investigación con "celeridad y eficacia".

Tras acusar al PP de estar vulnerando el derecho de los procuradores a investigar todo lo relacionado con la gestión de los parques eólicos en Castilla y León, además del edificio de ADE en Arroyo y el Polígono Industrial de Portillo, Tudanca ha recordado que los socialistas ya han demostrado "suficiente paciencia" para advertir de que no van a tolerar "ni un retraso más".

Luis Tudanca ha expresado su deseo de que el escrito de amparo presentado por su partido no se resuelva a través de una discusión jurídica o reglamentaria y ha anunciado que si este recurso a la Presidencia de las Cortes no da resultado el Grupo Socialista no descarta la vía jurídica y extraparlamentaria por tratarse de un tema "suficientemente grave para agotar todas las vías al alcance". En este sentido, ha pedido al PP que acceda a "dar la cara" y "alguna explicación".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha aclarado que los escritos de amparo son algo "bastante común" en la actividad parlamentaria y ha recordado que la voluntad del PP en este caso está clara desde hace bastante tiempo en el sentido de no entorpecer la labor de la justicia con comparecencias al mismo tiempo en la comisión de investigación de las eólicas.

En este sentido, ha reiterado que la decisión política del PP es que las comparecencias empiecen en virtud de la lista aprobada en su día cuando los hechos estén clarificados judicialmente, "al menos de forma indiciaria", ha precisado. De la Hoz ha abogado por la actuación "ágil y fluida" de la justicia para continuar después con las comparecencias en las Cortes.

Dicho esto, ha defendido también que la comisión de las eólicas sí está realizando trabajos por parte de algunos parlamentarios, como consultas de documentación y de expedientes en las distintas consejerías, además de preguntas "con absoluta normalidad".

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, ha asegurado que la presidenta de las Cortes ha aclarado que no hay razones técnicas para la paralización de una comisión de investigación "prácticamente abortada", a juicio del procurador de IU-Equo para quien se trata de una cuestión de "mera voluntad política" por parte de un PP que no quiere que se investigue.

"Es normal, cuando alguien roba no parece que quiere que se esclarezca", ha sentenciado Sarrión.

Mientras tanto, el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, se ha reafirmado en su convencimiento de que el actual Reglamento de las Cortes cercena e impide la labor de los grupos en la oposición ante el "bloqueo deleznable" del Partido Popular a una comisión de investigación que el presidente Juan Vicente Herrera nunca tuvo intención de desbloquear, al igual que hace ahora el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, lo que significa, a su juicio, que "viene más de lo mismo en el PP".

"Es una vergüenza y una indignidad", ha reiterado Fernández para quien la actitud de bloqueo del PP desvirtúa la política y la institución parlamentaria. "Cómo es posible que Ciudadanos siga prestando su apoyo al PP y permita el bloqueo en la investigación de presuntas mordidas", se ha preguntado el dirigente de la formación morada.

EL ORDEN DEL DÍA

Por otro lado, el Pleno de las Cortes de los días 12 y 13 de diciembre incluirá una Declaración Institucional sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el Sáhara Occidental, una iniciativa presentada por IU hace "más o menos" siete semanas y que "por fin" se va a hacer pública con la unanimidad de todos los grupos.

Además, IU podrá presentar una de sus dos PNL de su cupo para el presente periodo de sesiones que centrará en la exigencia a la Junta para que cumpla la recomendación del Procurador del Común y repita la DIA para la mina de uranio en Retortillo (Salamanca) ante el "dogmatismo y fanatismo del PP por la mina de Berkeley que le lleva a no cumplir esa resolución".

A esto sumará un pronunciamiento político de la Junta sobre tres proyectos mineros de feldespatos en otros tres emplazamientos de la sierra de Ávila desde el convencimiento de que los proyectos que impulsan la lucha contra la despoblación no pueden ir en contra de los intereses de los agricultores y de los ganaderos de la zona ni de la vida en los pueblos.

Para ello, el procurador de IU-Equo exigirá la redacción del proyecto de Ley de Minas para un mayor control social y medioambiental.

El Grupo Parlamentario Socialista presentará sendas PNL para rechazar los "retrasos" y los "chantajes" de la Junta a unos ayuntamientos "infrafinanciados" en unos momentos en los que el jefe del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, se está quejando "amargamente" de los desequilibrios que produce la financiación autonómica.

"Tiene delito su absoluto cinismo cuando aquí sucede lo mismo o peor", ha lamentado el socialista en referencia a negociaciones bilaterales como "elemento de chantaje" a los municipios.

El Grupo Socialista defenderá también la cesión de las residencias en manos de las diputaciones provinciales a la Comunidad Autónoma que, o se tiene que hacer cargo de la competencia o transferir fondos de forma suficiente como han reclamado los presidentes de las diputaciones provinciales de Burgos, León o Valladolid.

"A qué PP van a hacer caso -los procuradores 'populares'-", se ha preguntado Tudanca ante las peticiones contradictorias de los 'populares' en función de la institución en la que se encuentren. Según ha aclarado Raúl de la Hoz, el verdadero debate debe versar sobre la calidad de los servicios que se prestan y no sobre quién lo hace.

El PP presentará también dos PNL para avanzar en medidas para equiparar los permisos de paternidad y de maternidad en España y para reforzar las competencias de la alta inspección educativa ante "episodios dantescos de adoctrinamiento" a los menores en comunidades como Cataluña, Baleares o Valencia que De la Hoz ha equiparado con "violencia soterrada".

El portavoz de los 'populares' ha aclarado que su propuesta no busca arrebatar competencias a las comunidades sino reforzar esas competencias de la alta inspección en materias como el currículum o los libros de texto.

En el caso de Ciudadanos, defenderá una interpelación sobre extinción de incendios forestales mientras que Podemos presenta una moción en materia de servicios sociales para reforzar esta materia desde lo público y mejorar estas políticas.

