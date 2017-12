Puigdemont, en su vídeo de campaña: "Fue un referéndum y haremos un país mejor"

"Fue un referéndum y haremos un país mejor". Este es el lema que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont presenta en su vídeo de campaña de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

En la grabación de la candidatura de Junts per Catalunya, que dura 30 segundos, el expresidente catalán aparece en un primer momento alejándose de espaldas, mientras una voz en off va relatando: "No hables, no cantes, no te defiendas, no imprimas, no píes, no bajes a la calle, no cuelgues cosas en el balcón, no hagas caceroladas, no vayas de amarillo". "No era un referéndum, no será un país mejor. No digas president Puigdemont", agrega, en referencia a todo aquello que, según el partido, el Gobierno central persigue.

Cuando la voz termina, el expresident se gira y, caminando hacia la cámara, insta al electorado a hablar, cantar, defenderse, imprimir, piar, bajar a la calle, poner cosas en el balcón, hacer caceroladas y vestir de amarillo. "Fue un referéndum y vamos a hacer un país mejor", concluye.

Puigdemont ha tuiteado el vídeo desde Bruselas, donde este lunes compareció por segunda vez ante el juez que resolverá si debe ser extraditado a España junto a los cuatro exconsellers que se encuentran con él en la capital belga. Tras la vista, el magistrado informó de que tomará una decisión el 14 de diciembre.

Va ser un referèndum, i farem un país millor!#JuntsXCat pic.twitter.com/ZRll6k8rds — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de diciembre de 2017

Desde Bruselas también, el expresident intervino la pasada medianoche en el inicio de la campaña electoral. El número uno de JuntsXCat llamó a "votar y ganar" el 21-D porque eso hará "temblar las piernas" al presidente, Mariano Rajoy, y a sus "cómplices" del artículo 155, en alusión a Ciudadanos y el PSOE.

Puigdemont estuvo presente a través de videoconferencia en el mitin celebrado en un plató del edificio Imagina de Mediapro, el mismo espacio que sirvió de centro de prensa en la jornada del 1 de octubre.

