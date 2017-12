La CUP defiende la vía unilateral y no apoyará a un gobierno que busque negociar

La CUP ha advertido este lunes de que no apoyará a ningún Govern que no se comprometa a "desobedecer unilateralmente al Estado" para "construir la república catalana" y, en cambio, pretenda "actuar de forma autonómica".

"No vamos al Parlament a recuperar la autonomía o las instituciones autonómicas. Vamos a obedecer el mandato de construir la república" que fue "votada democrática y legítimamente" el 1 de octubre y "proclamada" posteriormente en el

Parlament, ha dicho este lunes el cabeza de lista de la CUP el 21-D, Carles Riera, en la presentación de la campaña y el programa electoral de la formación anticapitalista.

Para Riera, "es obvio que el Estado no está dispuesto a ser reformado para permitir un proceso de autodeterminación", por lo que las fuerzas políticas independentistas deberían actuar con "realismo" y "pragmatismo". A su juicio, "la única vía posible" para la independencia es "la unilateralidad y la desobediencia".

La estructura del "régimen del 78" fue diseñada para no permitirlo, ha añadido, y por ello ha apostado por "construir una institucionalidad alternativa y paralela que permita hacer frente a la acción antidemocrática del Estado".

El cabeza de lista de la CUP ha señalado que su partido también apuesta por una "radical impugnación" de la Unión Europea, que ha demostrado ser un proyecto "fracasado" y "demofóbico".

La campaña electoral incidirá, según han explicado tanto Riera como la número dos de la candidatura, Maria Sirvent, en la lucha por los derechos sociales, la "construcción" y "materialización" de la "república" y en "impulsar una asamblea constituyente".

"Ni permiso para ser libres, ni perdón por serlo"

Los carteles de campaña, además del lema "Dempeus!" ("¡En pie!"), incluyen mensajes como "Hemos tomado la humilde decisión de no retroceder" o "Ni permiso para ser libres, ni perdón por serlo".

Riera ha advertido a Junts per Catalunya y ERC de que la CUP "no dará ningún tipo de apoyo a un proceso de negociación que implique recuperar la autonomía", porque el "único diálogo" que contempla con el Estado es sobre cómo implementar la "república" catalana.

La campaña de la CUP contará con 85 actos y mítines políticos, cuatro de ellos de especial relevancia: el día 5 en Lleida, el 10 en Barcelona, el 15 en Tarragona y el 17 en Girona.

Este miércoles 6, día de la Constitución, la CUP ha decidido no hacer campaña porque "entiende" que así debe ser al "rechazar" este partido la Carta Magna. La campaña de la CUP arrancará esta noche en el Instituto Jaume Balmes de Barcelona, un emplazamiento simbólico al ser uno de los centros en los que hubo cargas policiales el 1 de octubre.

Riera ha valorado también la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha dejado en prisión al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, al exconseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y ha fijado fianzas de 100.000 euros para los otros seis exconsellers.

Para Riera, esto "demuestra que España no es un Estado democrático" y que "la judicatura actúa ideológicamente al servicio de la derecha española más reaccionaria".

