La Policía avisa a comerciantes de una nueva modalidad de robo que utiliza a falsos revisores

La Policía Nacional avisa a los comerciantes de una nueva modalidad de robo que consiste en la utilización de falsos revisores que dicen ser de compañías de telecomunicaciones o suministros, que acuden a los establecimientos para obtener información que facilite el posterior robo.

Esta nueva modalidad de robo consiste en que los ladrones envían un falso técnico con la excusa de revisiones rutinarias para analizar las medidas de seguridad del local comercial y de fincas colindantes. Los presuntos revisores suelen cortar las comunicaciones con la central de alarmas y cometer el robo un par de semanas después, en la mayoría de las ocasiones mediante el procedimiento del butrón.

Según informa la Policía, el 'modus operandi' de estos delincuentes es "novedoso". Alegando una revisión de la instalación, comprobaciones rutinarias o supuestas averías, la inspección de los ladrones tiene como objetivo estudiar los sistemas de seguridad del local comercial y de las fincas colindantes, para posteriormente realizar un robo, bien mediante un butrón o entrando directamente en función de las medidas de seguridad observadas.

Para lograr "dar el pego" sin levantar sospechas, se disfrazan de personal técnico, del cual disponen la uniformidad completa e incluso falsas acreditaciones de las compañías que dicen representar. Además, aprovechan la visita para cortar la comunicación entre la central de alarmas y el establecimiento, de manera que impiden que se genere el aviso a la Policía el día del robo. También evitan ser identificados realizando el robo pasados al menos 15 días después de la visita de los falsos revisores y apoderándose o destruyendo los discos duros de grabación de imágenes.

Campaña de prevención y consejos

Por todo ello, los agentes de Participación Ciudadana han iniciado una campaña preventiva en la que están informando a las distintas asociaciones de comerciantes y en establecimientos como joyerías, estancos, administraciones de loterías, entidades bancarias o peleterías de este nuevo procedimiento con el fin de evitar que caigan en esta nueva modalidad delictiva.

A través de un folleto informativo, los agentes dan una serie de consejos, entre los que destacan comprobar la acreditación que portan estos supuestos revisores y cotejar con la compañía la veracidad de la visita. La Policía recomienda no permitir nunca el paso de supuestos técnicos al local antes de verificar sus servicios.

Del mismo modo, en caso de detectar una visita de falsos técnicos o una acreditación fraudulenta, se debe avisar inmediatamente a la Policía; no se debe informar nunca a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad instalados en el establecimiento; realizar la grabación de imágenes en un disco duro no localizable; instalar un sistema de alarma sonora con línea telefónica protegida, no visible y separada del resto de líneas.

Además, recomienda a aquellos establecimientos que almacenan en el local comercial un volumen considerable de dinero en metálico, la retirada del dinero del local con la mayor frecuencia posible.