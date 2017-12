Una videoproyección a ritmo de góspel sobre el Ayuntamiento da el pistoletazo de salida a la Navidad en Valladolid

Tras la actuación del coro simanquino 'Good News', que ha interpretado temas como 'Oh Happy Day', 'Somebody to Love' o 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, acompañado de la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha iluminado la Plaza Mayor con las luces navideñas.

Así, la capital vallisoletana ha dado la bienvenida a la Navidad de forma "diferente" y "especial". Además, este año, la ciudad contará con 1.714.085 puntos de luz de bajo consumo en más de 60 calles.

La Plaza Mayor será, de nuevo, el epicentro de la Navidad, presidida por el 'Árbol de los deseos', que estará acompañado de atracciones como el Tiovivo 1900 y un tren destinado a los más pequeños.

Como novedad este año, el ágora vallisoletano contará con diez puestos de productos navideños artesanos, a semejanza de los tradicionales mercados europeos, ha explicado Puente.

Asimismo, Puente ha agradecido su colaboración a la empresa cordobesa Ximénez, a las asociaciones de comerciantes y a El Corte Inglés.

