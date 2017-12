María Teresa Campos, retenida a su llegada a Nueva York

María Teresa Campos y sus hijas Terelu y Carmen Borrego han viajado hasta Nueva York para grabar allí la nueva temporada de su reality, Las Campos. Sin embargo, a su llegada ya han vivido un pequeño incidente en el aeropuerto JFK de la ciudad estadounidense.

Según explicaba este viernes en Sálvame el director de Las Campos, Raúl Prieto, María Teresa Campos tuvo un problema en el control de seguridad: "En el control de pasaporte llega un policía y se lleva a Teresa". Sin embargo, horas después la presentadora apareció "tan tranquila y del brazo del policía".

No fue el único incidente: el nombre de Carmen Borrego estaba mal puesto en el visado y por poco no entra en EE UU. Además, el exceso de equipaje de Terelu Campos provocó que la productora tuviera que pagar 1.200 euros. Prieto ha justificado tanto equipaje porque han tenido que llevar no solo ropa de invierno, sino también de verano ya que la siguiente parada que realizarán será Miami.

Ya con la vista puesta en el rodaje, Prieto describió una anécdota protagonizada por María Teresa Campos: "Acaba de paralizar la quinta avenida, ha recreado una de las escenas más conocidas del mundo del cine. Ha sido impresionante". La icónica escena fue desvelada también en redes sociales.

DESAYUNO CON DIAMANTES#VuelvenLasCampos

Muy pronto desde Nueva York!!! pic.twitter.com/bWJ8oRhYtU — LA FÁBRICA D LA TELE (@fabricatele) 1 de diciembre de 2017

Respecto a las Campos, el director del programa aseguró que "están muy entregadas, aunque no sé qué pasará en los siguientes días porque cada vez surgen más momentos de tensión". Otra de las anécdotas que destacó fue que "Terelu no ha dejado vivo ni un puesto de perritos calientes".