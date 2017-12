O sector turístico prevé superar o 70% de ocupación na ponte de decembro e arrinca 2018 con boas perspectivas

O sector hostaleiro galego prevé superar durante a ponte de decembro o 70% de ocupación, unha cifra que se situaría entre o 5 e o 10% por encima da do ano pasado e que, seguindo a evolución, marca un inicio de 2018 con "boas perspectivas".

Así o dixo, en declaracións a Europa Press, o secretario do Cluster do Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, que indicou que a tendencia deste ano foi "moi boa" e marcou un aumento medio do 3% en cifras en relación ao ano anterior.

Con este panorama, o sector considera que a ponte de decembro será "moi bo", cunha ocupación de entre o 70 e o 75% nos hoteis e do 30% en turismo rural, en todos os casos por encima do rexistrado o ano pasado.

As datas, admitiu Pardal, coinciden "moi ben" para realizar unha escapada, algo que se suma á climatoloxía, que está a axudar nos desprazamentos. Finalmente, indicou, o "sector turístico púxose as pilas, sacou ofertas para esta ponte" e logrará mellores cifras que en exercicios anteriores, aínda que "aumentando a rendibilidade", xa que os prezos recuperáronse ao longo deste ano.

No global do ano, trátase do segundo exercicio con "incremento relevante de ocupación e pernoctaciones" en Galicia, polo que Cesáreo Pardal instou a "aumentar esta cifra", particularmente as estancias.

Tamén incidiu nos retos da desestacionalización e nos beneficios das "sinerxías", e cualificou de "importantísima" a formación do sector, de cara a unha "maior profesionalización".

BOS RESULTADOS EN 2017

Para o sector turístico galego, o ano 2017 marcou un novo fito en visitantes e pernoctaciones, algo que se sumou ao remonte nos prezos. "O turismo en Galicia entrou nunha subida, levámolo vendo nos últimos anos, polo que non é algo puntual, se non consolidado", en palabras do presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Francisco González, para quen os "bos resultados" deste ano marcan o camiño de alza que ten este sector na comunidade.

De feito, segundo os últimos datos do INE, o sector turístico galego continuou batendo marcas este ano. Nos primeiros nove meses do ano, Galicia recibiu máis de 4,1 millóns de viaxeiros, que realizaron 8,8 millóns de pernoctaciones, un dato que supón un 2% máis que o ano anterior, que á súa vez xa fora positivo para o sector.

Ademais, estes bos datos non se deixan sentir só en hoteis, se non que os aloxamentos extrahoteleros tamén rexistran boas cifras. Como exemplo,, no pasado mes de setembro viron incrementadas máis dun 11% a súa cifra de pernoctaciones, en relación aal ano anterior.

Tamén o Camiño de Santiago vive días de gloria. A catro anos para o próximo Ano Santo, o Xacobeo 2021, as cifras de peregrinos increméntanse ano a ano e as marcas non deixan de chegar. O pasado 12 de outubro, igualouse o número total de 'compostelas' seladas ao longo de todo o pasado ano e a previsión é pechar o ano por encima das 300.000, unha cifra histórica da que non hai constancia previamente. O último Ano Santo, 2010, que xa foi de marca, situouse en 272.412 camiñantes.

Aínda que o turismo nacional foi un ano máis un activo importantísimo para o sector galego -son máis e crecen a maior ritmo-, a capacidade cada vez maior de Galicia de atraer turismo internacional márcase como o "principal reto" a medio prazo. Segundo o sector, o maior poder adquisitivo deste turismo, unido ao feito de que viaxa de forma máis constante en distintas épocas do ano, son as claves futuras do éxito.

PERSPECTIVAS PARA 2018

Os datos dos últimos dous exercicios indican que 2018 debería albergar boas perspectivas para o sector galego. Por iso, o Plan Estratéxico desenvolvido polo Clúster estima que o sector crecerá un 3% con respecto a este ano.

Entre os retos, Cesáreo Pardal xa considerado "prioritaria" a "comercialización dos recursos" galegos. "Unha vez que teñamos eses produtos comercializados, haberá que promocionalos, pero o primordial é comercializar os recursos dunha maneira sustentable", indicou.

Coa vista posta no turismo internacional, o sector aposta polas feiras e campañas. Aínda cos resultados, ve "moitísimo" marxe de crecemento, sobre todo no turista internacional no ámbito do Camiño de Santiago, un aspecto moi relevante fose das fronteiras españolas, xa que os peregrinos de hoxe son "os precursores do turismo do mañá", finalizou Pardal.

