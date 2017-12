Selena Gómez habla sobre su cirugía, su ruptura con The Weeknd y su reconciliación con Justin Bieber

La cantante estadounidense Selena Gómez ha sido protagonista en los últimos meses de muchas portadas y titulares, a raiz de su ruptura con el cantante The Weeknd a finales de octubre y los posteriores rumores de reconciliación con Justin Bieber, quien fue su primera pareja oficial.

En una entrevista publicada por Billboard el 30 de noviembre, Selena cuenta qué es lo que la llevó a reconciliarse con Justin Bieber, cómo es su relación con The Weeknd después de haber roto y cómo ha llevado el trasplante de riñón al que tuvo que someterse a principios de Septiembre.

Su reconciliación con Bieber

En la revista, de la que protagoniza la portada tras haber sido nombrada por la publicación como la mujer del año, Selena cuenta que Justin es alguien a quien siempre ha tenido presente: "Tengo 25 años, no 18 ni 19 ni 20. Aprecio a las personas que realmente han tenido un impacto en mi vida. Así que antes quizá podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que querer a alguien sea algo que desaparezca".

El cantante canadiense y la artista estadounidense han sido vistos desde el pasado mes de septiembre paseando en bicicleta, compartiendo almuerzos, en la iglesia y en partidos de hóckey, aunque ninguno de los dos se había pronunciado sobre la reconciliación hasta ahora. Gomez también se ha sincerado en la entrevista sobre la forma de tomarse las noticias que juzgan su vida: "Durante un tiempo solo quería defenderme a mí misma. Quería gritar y decir: '¡No tenéis ni idea! ¡Yo puedo hacer esto y tomar estas decisiones!' Yo amaba formar parte de proyectos, amaba lo que hacía, y sentía que la atención que se me prestaba no era por ello. Recuerdo haber sentido que la prensa me definía no por mi trabajo si no por la persona con la que estaba (...) ¿Me gustaría que la gente se preocupara por lo que realmente importa? Sí. Pero no puedo controlar eso. Y tampoco quiero hacerlo".

Su ruptura con The Weeknd

Billboard también le preguntaba sobre su relación con The Weeknd, y sobre qué era lo mejor de estar soltera. "Algo de lo que estoy muy orgullosa es de que hay una sincera amistad (entre yo y The Weeknd). De verdad que no había experimentado nada así en mi vida. Terminamos como mejores amigos y nuestra relación se basa en animarnos y cuidarnos el uno al otro, y eso es lo más importante para mí".

Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, y Selena Gomez tuvieron una relación de 10 meses, un tiempo en el que tuvieron que compartir alguno de los momentos más difíciles de la vida de la cantante: su trasplante de riñón.

En septiembre de este año Selena tuvo que someterse a un trasplante de riñón debido al lupus que le diagnosticaron en 2013 y que la apartó durante unos meses de los escenarios. "Desde que tenía 7 años, mi vida siempre me pareció que se la estaba dando a otra persona. Me sentía realmente sola a pesar de que tenía mucha gente maravillosa a mi alrededor. Pero las decisiones que tomé... ¿Acaso alguna vez fueron para mí? Después de la cirugía tuve este sentimiento de gratitud por mí misma. Hasta después de la operación nunca me había detenido a decirme: 'Estoy realmente agradecida por ser quien soy'".

También fue preguntada sobre si se sentía agusto con su cicatriz tras la operación: "Lo estoy. Antes no lo estaba, pero ahora sí. Fue realmente difícil al principio. Recuerdo que me miraba en el espejo completamente desnuda y pensaba en todas las cosas de las que solía quejarme y solo me preguntaba: '¿Por qué?'. Durante un tiempo tuve a alguien en mi vida que me señalaba todas las cosas con las que no me sentía bien conmigo misma. Ahora, cuando miro mi cuerpo, veo vida. Hay un millón de cosas que puedo hacer: láseres, cremas y todo eso, pero por el momento estoy bien".

Alejada de las redes sociales

A causa de su enfermedad y su operación, Selena estuvo también un tiempo alejada de las redes sociales, especialmente de Instagram, donde tiene 129 millones de seguidores: "Quiero a Kevin, el creador de Instagram, y en el pasado él se enfadó conmigo cuando le dije que tenía que tomarme un descanso. Pero alejarme de las redes sociales me permitió pasar tiempo con las cosas que importan. He estado quedando con un viejo amigo, y básicamente cada conversación, queremos que sea intencional. Las conversaciones significativas te recuerdan que todogira entorno a nosotros mismos. No se trata de lo que está sucediendo con los demás; son más personales".

Además, el pasado jueves 30 de noviembre, Selena se convirtió en una de las protagonistas de los premios Billboard Women in Music por su emotivo discurso al recoger el galardón. "Creo que Francia (amiga que le donó el riñón) debería recibir este premio. Ella me salvó la vida... me siento increiblemente afortunada. Honestamente, no podría estar más agradecida de la posición que tengo hoy en día en mi carrera". Selena concluyó el discurso diciendo: "No sé cómo voy a poder pagarte esto (refiriéndose a su amiga Francia), pero quizás haré un albúm épico el año que viene".