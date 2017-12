Jason Momoa: "El final de 'Juego de tronos' hará polvo a muchos, va a ser lo mejor emitido nunca"

El actor Jason Momoa, que encarnó a Khal Drogo en Juego de tronos, es uno de los privilegiados que ya sabe lo que va a pasar en la octava y última temporada de la exitosa serie de HBO.

Momoa visitó recientemente a sus excompañeros de reparto y a los showrunners en el set de rodaje en Belfast, una visita que no pasó inadvertida y levantó los rumores de que su personaje pudiera volver a la serie, po ejemplo en forma de flashbacks, un extremo que el actor ha descartado rotundamente en declaraciones al portal especializado Entertainment Weekly.

"Solo fui para verlos (a los productores David Benioff y Dan Weiss) y de repente me encontré con más gente en el set", declaró Momoa. "No estuve mucho tiempo. Vas a ver a tus amigos y terminas viendo titulares como '¡Drogo ha vuelto!', y yo les digo '¡Está muerto! No puede volver, no tendría sentido", explicó a ese medio.

Respecto a lo que va a pasar el la octava temporada, el actor ha dejado las expectativas muy altas, eso sí, sin hacer spoilers de la trama: "Solo sabiendo lo increíble que va a ser esta temporada, va a ser lo mejor que se haya emitido en televisión. Va a ser increíble. Va a dejar hecha polvo a mucha gente. Y fue un fastidio porque soy un gran admirador y no quería saber qué estaba pasando. Me decía, 'Maldición, ¡no quería saber eso!".

Unite the clans. 24hrs in Belfast GOT Super honored to once apart of this show. I love seeing all my friends and new ones @khivju your a fucking legend Mad crazy love to Dan and David and Every one i saw i know u just started good luck with filming the greatest show in history have fun Aloha Drogo Una publicación compartida de Jason Momoa (@prideofgypsies) el8 de Nov de 2017 a la(s) 11:21 PST