Un colaborador de TV3 afirma que desea cortarle "con un cúter la papada" a Zoido

El periodista Jair Domínguez, que colabora con el programa de entretenimiento de TV3 "Està passant", afirma en un artículo publicado en la revista Esguard que desea cortarle "con un cúter la papada en redondo" al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.



Jair Domínguez recrea en este artículo que lleva por título "Quiero comerme la papada de Zoido", y que reproduce el diario El Mundo, cómo le gustaría cortar "la papada" al ministro después de "estacarle la cabeza sobre una mesa de neurocirujano" y comérsela.



En dicho artículo, apunta en un tono irónico que no es "un criminal ni un loco sin escrúpulos" y que lo único que le interesa es "la papada" del ministro Zoido y "no su vida ni su alma inmortal".



Domínguez es un periodista y escritor que ya generó polémica con su participación en un programa de TV3 emitido en 2002 en el que con una pistola en la mano explicaba por qué debían recibir de forma simulada un tiro el Rey Juan Carlos I, el periodista Salvador Sostres y el expresidente del Palau de la Música Félix Millet.



La emisión de este programa comportó la dimisión de su directora, Mai Balaguer, quien "lamentó que las imágenes y el contenido fuesen ofensivos".



Fuentes del Ministerio del Interior han evitado polemizar con el guionista y se han limitado a comentar que "no ofende quien quiere sino quien puede".

Consulta aquí más noticias de Barcelona.