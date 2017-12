Facebook te podría pedir pronto un selfie para que te identifiques

Facebook quiere llevar más allá la seguridad de sus cuentas y para ello ya ha empezado a pedir a algunos usuarios que suban un selfie de ellos para comprobar su identidad y evitar actividades sospechosas en sus perfiles, según informan varios medios especializados como Wired, Andro4All y 9to5google.

Wired se ha puesto en contacto con la compañía dirigida por Mark Zuckerberg para averiguar más acerca de esta forma de verificación de cuentas y desde Facebook han asegurado que dicho selfie se elimina de los servidores una vez se hace la autenticación. Durante ese proceso de verificación, el usuario no podrá acceder a su cuenta.

En principio, y según presuponen desde Andro4All, no valdría cualquier foto sino que habría que subir una foto nueva y única. De este modo se evitaría que cualquier persona que accediese a nuestro terminal pudiese usar una ya almacenada en el teléfono, una información no confirmada por Facebook.

a friend sent me this: Facebook is now locking users out of account features, then demanding that those users "verify" their account to get back in by scanning an image of their face. AN IMAGE OF THEIR FACE. pic.twitter.com/T4TIsJFxX8