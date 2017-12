Cada día unas 3.500 personas pierden la vida en las carreteras de todo el mundo

Cada día mueren en el mundo 3.500 personas por accidentes de tráfico. En España fueron 1.810 las víctimas mortales en el año 2016. Y en un 50% de estos fallecimientos la distracción al volante fue una de las principales causas que provocó el siniestro. Sin duda, son cifras que se pueden mejorar, algo para lo que trabajan fabricantes, asociaciones, organismos...

Un ejemplo lo encontramos en la Federación Internacional del Automóvil (FIA), una organización sin ánimo de lucro con sede en París, en la que se integran 245 clubes deportivos y de movilidad en países de todo el mundo, entre ellos España, representada por el RACE y el RACC. Además de regular las competiciones automovilísticas más importantes del mundo, también ponen en marcha iniciativas para mejorar la seguridad vial. La última campaña se ha lanzado recientemente con el objetivo de prevenir el peligro de utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, se camina o se circula en bicicleta.

La mejor forma de prevenir un accidente es, ante todo, tener los ojos en la carretera y no en ningún otro elemento que pueda evitar que conduzcamos con atención. Es uno de los mensajes principales que quiere difundir la última campaña de seguridad de la FIA #ParkYourPhone o #AparcaTuMóvil que también ha llegado a España de la mano del RACE.

El cantante Pharrel Williams se ha convertido en parte esencial de esta iniciativa como embajador e imagen principal de la campaña que trata de concienciar a conductores, peatones y ciclistas de los peligros del móvil. Aquí tienes uno de los vídeos de #AparcaTuMóvil.

Rostros famosos tratan de reducir los accidentes

También el pasado mes de marzo la FIA se propuso como reto reducir las 3.500 víctimas mortales que se producen cada día a nivel global para lo que lanzó la campaña #3500LIVES junto a JCDDecaux. Muchos rostros conocidos, atletas, pilotos, artistas, políticos…, entre los que se encontraban los españoles Fernando Alonso, Marc Márquez y Rafa Nadal, trataban de concienciar a la población sobre los riesgos de accidente por no cumplir con las normas de seguridad vial, ¡1,25 millones de fallecidos cada año!

Con 10 reglas sencillas, la campaña #3500LIVES se ha propuesto llegar a 70 países hasta finales de 2017 y a más de 1.000 millones de personas. “Respetar los límites de velocidad”, “Usar los sistemas de retención infantil”, “Comprobar el estado de los neumáticos” o “Ponerse el cinturón de seguridad” son algunos de los 10 consejos que el RACE está difundiendo a través de su página web, redes sociales y durante las pruebas deportivas que se celebran en el circuito del Jarama. Mira el vídeo de la campaña:

Hace un año, la FIA también insistía en la necesidad de dejarse ver durante el invierno en cruces y carreteras utilizando correctamente los chalecos reflectantes. La campaña #StayBright o #DéjateVer ponía su foco especialmente en los niños. La razón está clara: en Europa 800 menores mueren al año por atropello y 100.000 sufren heridas. De nuevo pilotos de Fórmula 1 como Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Felipe Massa o Nico Rosberg participaron activamente como embajadores, lanzando mensajes de concienciación con sus chalecos reflectantes puestos.

Padres, profesores, educadores en general, deben enseñar a los más pequeños la importancia de utilizar prendas reflectantes cuando circulen como peatones o ciclistas por zonas con baja iluminación. La campaña #DéjateVer utilizó vídeos animados y cómics para alertar que un conductor no puede percibir a una persona sin iluminación en una zona oscura hasta que no está a 10 metros de ella, un espacio no siempre suficiente para detener el vehículo con seguridad. Puedes ver aquí el vídeo:

