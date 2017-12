La Fiscalía de Galicia presentará "en breve" un "completo" estudio sobre la ola de incendios de octubre -en la que fallecieron cuatro personas y hubo 49.000 hectáreas arrasadas-, "como el que se hizo en 2006".

De ello ha informado este viernes el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, quien explica que ese documento será "una panorámica general", "no solo de fuegos en sitios determinados".

En declaraciones a los medios tras hacer entrega en Santiago al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, de la memoria de la Fiscalía de 2016, Suanzes ha avanzado que ese estudio busca "comprenderlo todo desde un punto de vista general en Galicia".

Previamente, el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha sido preguntado por los medios -en un foro celebrado por el Grupo socialista en el Parlamento sobre el Prestige- acerca de si se puede establecer la existencia de una trama incendiaria.

A esto ha contestado García Ortiz: "De momento no, estamos en la misma situación que estábamos antes de empezar el informe, lo que pasa es que el informe no está elaborado y son conclusiones que irán un poquito más allá de decir sí o no a una respuesta sobre la trama, no hay evidencias de que exista una trama hasta ahora lo que hemos encontrado, y en el informe que está por venir desarrollaremos un poco todas estas cuestiones".

En esta línea se ha manifestado Suanzes, pues en ese estudio se hará "alguna propuesta para ir un poco más allá". "Como ya sucedió en 2006, el estudio tiene un carácter más ambicioso que decir solamente desde el punto de vista penal si hay algún tipo de organización, sea de alto nivel, de bajo nivel o un grupo más o menos pequeño", explica.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.