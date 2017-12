Una niña de diez años se suicida en Estados Unidos tras ver publicado en redes un vídeo suyo

Ashawnty Davis, que vivía en la ciudad de Aurora (Colorado) , se suicidó con apenas diez años ahorcándose en el baño de su casa. Pese a que pudieron encontrarla aún con vida, la niña murió tras pasar dos semanas en el hospital infantil de Colorado el pasado miércoles.

Según se recoge en distintos medios estadounidenses, la familia de la niña ha denunciado que su hija sufría un acoso escolar que se recrudeció tras publicarse en una red social un vídeo en el que aprecia a a la pequeña peleando con otra niña mientras sus compañeros miraban

La red social en la que se subió el vídeo es Musical.Ly.

Anthony Davis, padre de Ashawnty, ha destacado que su hija era una niña cariñosa que soñaba con jugar en la liga profesional de baloncesto del país y que es necesario "detener" el acoso escolar, que afecta a demasiados niños.

El centro escolar la que acudía la niña ha publicado un comunicado en el que asegura que no toleran el acoso escolar de ningún tipo, aclaran que la pelea no tuvo lugar durante el horario lectivo y aseguran que en cuanto supieron de la existencia del vídeo pusieron el asunto en manos de la Policía.

10-year-old girl commits suicide after video of her fight with alleged bully surfaced online, according to parents https://t.co/D7XQOthZ85 pic.twitter.com/qb6De5tjWc