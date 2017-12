Polémica grabación de gente desnuda jugando al pilla-pilla en un campo de concentración

Supervivientes del Holocausto han puesto grito en el cielo por una grabación en la que se puede ver a un grupo de hombres y mujeres jugando al pilla-pilla desnudos. El objeto de sus críticas es que la escena está filmada en el interior de la cámara de gas de un campo de concentración en el que fueron asesinados 65.000 judíos.

La grabación es obra de un artista, de nombre Artur Zmijewski, y al parecer data de 1999, aunque fue exhibida por primera vez en 2015 en una exposición de arte bajo el título "Polonia-Israel-Alemania La experiencia de Auschwitz".

Los supervivientes del Holocausto piden explicaciones sobre quién pudo dar el permiso a Zmijewski para grabar en el interior de una cámara de gas del campo de Stuthof, en Polonia. El artista ha defendido su obra, mientras tanto, alegando que el juego del pilla-pilla debe ser entendido como una forma de "afrontar el trauma del Holocausto de una manera radical".

Si ahora es cuando los supervivientes se han manifestado es porque se ha podido descubrir exactamente en qué instalaciones fue grabada la escena, después de que se vieran fondos similares en la televisión por una reciente visita de los Duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, al museo que alberga el campo de concentración.

Holocaust survivors' anger at Sociopathic Evil artists playing naked tag in Nazi gas chamber where 65,000 people were murdered for film for Sociopathic Evil Polish artist Artur Zmijewski https://t.co/fs2MVFwIvq pic.twitter.com/fFXIpoFVUw

@MOCAK_Krakow You should apologize for showing the 1999 film “ #GameofTag ” by Artur Żmijewski which was shot at the former Stutthof camp. 🤨https://t.co/XOoOq6Fofa