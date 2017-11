Angustia entre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan al saber que no habrá rescate

Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan, desaparecido hace 15 días en el Atlántico, manifestaron sentir "angustia y tristeza" al conocer que se ha descartado lograr el rescate de los marineros tras no poder hallar la nave, una decisión que calificaron de "arbitraria e injustificada".

"Las palabras como se dijeron nos causó mucha angustia y tristeza. No fue [la forma] adecuada, me parece, para nosotros los familiares", dijo Jorge Villareal, padre de Fernando, teniente de navío, en declaraciones telefónicas al canal TN.

Con él coincidió Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián, quien criticó también duramente haberse enterado por los medios de este cambio de fase en la búsqueda."No puedo hilvanar las palabras porque no comprendo esta decisión arbitraria e injustificada", remarcó al mismo canal.

El capitán de navío y portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, en su parte diario a la prensa sobre la búsqueda del buque, descartó este jueves la posibilidad de llegar a rescatar a los 44 tripulantes pero matizó que se proseguirá con la búsqueda del sumergible en el océano, con la colaboración de varios países.

Consultado sobre si esto significa que ya no se busca a los tripulantes con vida, el portavoz no quiso dar una respuesta definitiva, y matizó que "hasta tanto no tener la localización" no se va a dar una "confirmación categórica al respecto". "Lo que sí nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos", insistió.

"Pensar en lo positivo"

Jorge Villarreal dijo estar "viviendo un sueño", al ser algo que no puede creer.

"Igualmente, tengo fe, esperanza pero mucha incertidumbre y angustia, más cuando no hay indicios de nada. Ante la nada prefiero seguir pensando en lo positivo. Ellos tienen la posibilidad de, ante una emergencia, [poner] todas las medidas para ser ubicado", dijo el padre de Fernando, al que calificó de "un hijo maravilloso", con expectativas de futuro y "que siempre se ha destacado en lo que ha hecho".

"Estoy seguro de que él está intentando lo posible para que lo traten de ubicar", continuó, para rechazar el modo en que informó de la situación la Armada por considerar que "no fueron las palabras adecuadas" para que no cayeran sobre los familiares "de esa manera".

"Igualmente tenemos que estar preparados para lo peor", añadió.

Querella

Por su parte, Tagliapietra, que hace una semana aseguró que autoridades de la Armada le habían dicho que no había supervivientes tras una explosión registrada en el mar, remarcó que este jueves no le comunicaron "absolutamente nada" de las novedades en torno a la búsqueda.

"No sé si por lo que opiné en los medios, pero no me hablaron nunca más. Me acabo de enterar con ustedes [la prensa] de esta medida, la cual me destruyó la última mínima esperanza que tenía, porque ya directamente dicen que ni siquiera van a intentar salvarlos por más que encuentren el submarino", subrayó.

Tagliapietra y otros familiares pidieron este miércoles a la Justicia ser querellantes del caso en el que se investiga si hubo algún delito en torno a la desaparición del buque.

"No cumplen con la promesa de que les iban a buscar hasta que los encontraran pase lo que pase. Volvieron a mentirme y no tiene ni lógica", concluyó.